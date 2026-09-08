Open brief aan kabinet-Jetten en Europese Commissie: Kom in actie voor klimaat, natuur en voor vrede Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 1744 keer bekeken • Bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Aan:

Minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden, de heer Rob A. A. Jetten

Europees Commissaris voor Klimaat, Nettonul en Schone Groei, dhr Wopke Hoekstra

Minister Klimaat & Groene Groei, mevrouw Stientje van Veldhoven-van der Meer

Minister Buitenlandse Zaken, de heer Tom Berendsen

Commissie Klimaat en Groene Groei

Commissie Buitenlandse Zaken

Open brief

Betreft: Kom in actie voor klimaat, natuur en voor vrede

Bussum, 8 september 2026

Excellentie,

De klimaatcrisis, de teloorgang van de natuur en alle oorlogen die gaande zijn in de wereld geven ons veel zorgen.

De zomer van 2026 is de zomer van de waarheid: de klimaatcrisis is realiteit

De zomer van 2026 was een zomer waarin de gevolgen van de klimaatverandering helaas erg goed merkbaar waren. Het was een zomer van bosbranden, hitte - code rood in Nederland - en droogte. In Europa overleden minstens 35.000 mensen door de hitte kopte de Guardian. Het was de heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Ook het koraal sterft af. Minder dan 10 procent van de zeebodem rond Bonaire, een Nederlandse gemeente, is bedekt met koraal. In het noorden van Nepal zijn zeker 469 mensen omgekomen door overstromingen, mogelijk door een ijslawine. Er worden nog vele mensen vermist, waaronder ook veel buitenlandse toeristen.

Denker der Nederlanden David van Reybrouck verwoordt het als volgt: "De zomer van 2026 is de zomer van de waarheid. Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, maar een dagelijkse realiteit. We staan er middenin. Wegkijken kan niet meer, de tijd van goedkope oneliners is voorbij."

De wereld gaat richting 2,5-3 graden opwarming aan het eind van de eeuw

De wereld staat er niet goed voor. De CO2-uitstoot daalt nog steeds niet en de verwachtte opwarming bij huidig beleid is 2,5-3 graden in 2100; dit kan echter ook veel meer zijn wanneer het klimaat gevoeliger is voor broeikasgassen (wat goed mogelijk is, gegeven de opvallend snelle opwarming van de laatste jaren). In het Parijsakkoord is een niveau ruim onder de 2 graden, en liever 1,5 graden, afgesproken als een veilige grens. Op dit moment passeren we 1,5 graden – en zien we de gevolgen zoals meer extreem weer: meer hittegolven, droogte, bosbranden en zware neerslag. Dit zal in de toekomst verder toenemen. Daarom moeten wij de CO2-uitstoot fors omlaag brengen.

Waar blijven de nationale en internationale crisiscomités voor klimaat en de natuur?

May-May Meijer vraagt zich in twee opiniestukken op de website Joop van BNNVARA van 7 en 13 juli 2026 af, waar de nationale en internationale crisiscomités blijven tegen klimaatverandering en vóór behoud van de natuur? Ook zou er een landelijke TV-uitzending met de minister-president moeten komen, net zoals in de tijd van corona. Het is tijd dat we luisteren naar wetenschappers op het gebied van klimaatverandering en de natuur. De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag. De temperatuur in de oceanen dient hersteld te worden. Ontbossing moet per direct stoppen.

Nederland dient het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk en Spanje te volgen

De klimaatcrisis is een bedreiging voor onze manier van leven en er moet meer gebeuren om de oorzaken te bestrijden, staat in een verklaring van de Britse en Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken. Er moet daarom wereldwijd meer gebeuren om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs van 2015 te halen. Het Verenigd Koninkrijk en Spanje willen daarbij het voortouw nemen. Nederland dient zich hierbij aan te sluiten. Graag horen we van u of en zo ja, wanneer Nederland dat gaat doen?

Wat gaan de regering en Europese commissie doen om fossiele brandstoffen substantieel terug te dringen en de natuur te beschermen?

We horen ook graag welk beleid de regering gaat voeren om in nationaal en internationaal verband de teloorgang van de natuur een halt toe te roepen? En wat u vindt van de instelling van nationale en internationale crisiscomités en een landelijke tv-uitzending om de noodsituatie op het gebied van klimaat en natuur aan te kaarten? Hierbij merken we op dat het niet onze bedoeling is om de invloed van het parlement te reduceren. Gaat de Nederlandse regering ervoor zorgen dat het substantieel terugdringen van fossiele brandstoffen tijdens COP31 wordt vastgelegd? En kunnen de fossiele subsidies sneller worden afgeschaft? Welke gesprekken worden er met collega bewindslieden gevoerd om de nodige belastingen op fossiele brandstoffen voor internationale scheepvaart en luchtvaart in te voeren? Kunnen we 1% van het BNP in Nederland en Europa aan de natuur besteden in plaats van de 0,1% nu?

Aandacht voor de meest kwetsbaren

Daarnaast dient er ruimhartige ondersteuning te komen van kwetsbare mensen uit landen die erg lijden onder klimaatverandering, de ´Global South´. Naar verwachting zal de klimaatverandering tegen 2050 leiden tot de ontheemding van ongeveer 143 miljoen mensen in Sub-Sahara-Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika. Volgens het Nederlands Dagblad zit er honderden miljoenen in het VN-klimaatschadefonds, maar wordt er niets uitbetaald. Hier dient verandering in te komen.

Stop alle oorlogen, vrede is groen

Verder maken we ons zorgen om de oorlogen die gaande zijn. Zowel in Oekraïne, Gaza, Iran, als in Soedan. Wij vinden dat het leven gekoesterd dient te worden. Vrede is niet alleen goed voor de mens, maar ook voor de natuur. Zo’n 5,5% procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voort uit oorlog en militaire operaties. Het rapporteren van militaire emissies is aan de UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is echter niet verplicht. Door de oplopende geopolitieke spanningen en investeringen in defensie zal die uitstoot alleen maar toenemen. Hierbij merken we op dat verdere klimaatontwrichting ook weer tot nieuwe gewapende conflicten leidt. Daarvoor is uitvoerig gewaarschuwd door onder meer de Britse veiligheidsdiensten. Dus niet alleen zorgt oorlog voor meer uitstoot, uitstoot zorgt ook weer voor oorlog, voedseltekorten en pandemieën.

Een zichzelf versterkende dodelijke spiraal. Wij zien graag een tegenovergestelde beweging, een wereldwijde beweging richting vrede, dialoog en zorg voor de natuur. Zo stelt Vrouwen voor Vrede: “Willen wij allemaal niet hetzelfde op deze aarde? Geluk, gezondheid, welzijn, vitaliteit voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen?”

De Verenigde Naties

De Verenigde Naties is opgericht net na de Tweede Wereldoorlog om internationale vrede en veiligheid te behouden. We zien dan ook voor de VN een belangrijke rol weggelegd, alhoewel we ook zien dat dit instituut met grote uitdagingen kampt. Het blijft de enige plek op aarde waar alle landen ter wereld bij elkaar kunnen komen, gemeenschappelijke problemen kunnen bespreken en gezamenlijke oplossingen kunnen vinden die de hele mensheid ten goede komen, zoals ook wordt aangegeven op de website van de VN.

Wereldleiders verenigt u voor vrede om zo klimaatverandering tegen te gaan

Mogen wereldleiders zich verenigen voor vrede om zo klimaatverandering tegen te gaan, de natuur te behouden en wereldwijde honger te beëindigen. Laten we zorgen voor elkaar en voor de natuur.

Hopelijk komt er gauw: Een wereld waarin alle kinderen kunnen spelen.

Wij horen graag van u en wensen u vrede en alle goeds,

May-May Meijer, oprichter Peace SOS

Prof. dr. Ir. Gerard C.M. Meijer (emeritus), Simon Stevin Meester 1999, TU Delft

Prof. dr. Ir. Tjerk H. Oosterkamp, Hoogleraar Experimentele natuurkunde, Universiteit Leiden

Prof. dr. Sander Otte, Hoogleraar Quantumfysica, Delft University of Technology

dr. EHWG (Erik) Meesters, PhD MSc, ecoloog, marine tropische ecologie, Wageningen Marine Research, Wageningen University & Research

Reinier van den Berg, klimaatexpert Klimaatjournaal

Prof Dr Philipp Pattberg, Head of Department, Environmental Policy Analysis, Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit

Sjoerd Kluiving, universitair hoofddocent, thema’s Anthropocene Studies, Regenerative Business Leaders, Vrije Universiteit Amsterdam

Pauline de Bruin, Oprichter Klimaatjournaal.nl

Scientist Rebellion Netherlands

Nina Koevoets, Coordinator en trainer van Peace Power

Vrouwen voor Vrede Den Haag

NVMP-Artsen voor vrede

Huub Lelieveld, 2026 World Food Prize Laureat

Anna Zanen, voorzitter Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

Jakob de Jonge, voorzitter The Hague Peace Projects

Henk Baars, voorzitter Kerk en Vrede

Prof. dr. Ewald Engelen, Hoogleraar Financiële Geografie, Universiteit van Amsterdam

Mirjam Ates-Snijdewind, voorzitter Religies voor Vrede

Jeannette Noëlhuis, Amsterdam

Prof. dr. Ir. Wouter A. Serdijn, Hoogleraar Bioelektronica, Delft University of Technology

Wim van Vilsteren, bezorgde inwoner

Dr Gheorghe Pop, cardioloog in ruste o.a. Erasmus ziekenhuis (R’dam) en filosoof

Dr. Yolande Jansen, Universitair Hoofddocent filosofie, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Paddy French, hoogleraar bioelektronica, Simon Stevin Meester 2001, TU Delft

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