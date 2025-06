Open brief aan Dilan Yesilgöz: Framen is geen leiderschap Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 755 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân

Geachte mevrouw Yesilgöz,

U bent ambitieus, dat is duidelijk. U wilt premier worden. U flirt openlijk met extreemrechts gedachtegoed, maar hoopt tegelijk het redelijke midden te behouden. Een lastig evenwicht, maar politiek is keuzes maken. En u hebt gekozen: voor polarisatie.

In recente uitlatingen beschuldigt u GroenLinks-PvdA van het ondermijnen van de rechtsstaat. U plaatst gewone mensen – betrokken burgers, docenten, klimaatactivisten, studenten, vakbondsleden – in het verdachtenbankje. Waarom? Omdat ze pleiten voor een eerlijker klimaatbeleid. Voor een fatsoenlijk sociaal vangnet. Voor rechtvaardigheid.

Dat is niet radicaal. Dat is beschaving.

U weet heel goed dat GroenLinks-PvdA geen extremistische partij is. U kent onze geschiedenis. U kent onze mensen. U weet dat Lutz Jacobi net zo goed thuishoort in deze beweging als Jesse Klaver. Dat oud-verzetsmensen, oud-vakbondsleiders en lokale volksvertegenwoordigers de ruggengraat vormen van onze partij.

Toch kiest u ervoor om het beeld te schetsen van een “linkse elite” die de democratie zou ondermijnen. Een karikatuur die het goed doet op sociale media. Een frame dat angst en wantrouwen aanwakkert, niet toevallig richting de verkiezingen. U weet: waar wantrouwen groeit, bloeit rechts-populisme. En dus zaait u wantrouwen.

Maar framen is geen vorm van leiderschap. Het is een rookgordijn. Terwijl u over “veiligheid” spreekt, gooit u olie op het vuur. En wie in de politiek met vuur speelt, verbrandt uiteindelijk meer dan alleen zijn tegenstanders.

In plaats van samen te werken aan oplossingen, kiest u voor vijanddenken. In plaats van bruggen te bouwen, graaft u loopgraven. En in plaats van mensen met elkaar te verbinden, schept u angstbeelden van ‘de ander’.

Wie zijn die zogenaamd gevaarlijke ‘links-extremisten’ van GroenLinks-PvdA? Het zijn mensen als Mohammed Chahim, die in Brussel werkt aan een rechtvaardige klimaattransitie. Mensen als Marjolein Moorman, die opkomt voor kansengelijkheid in het onderwijs. Of als ikzelf: een Fries Statenlid dat zich inzet voor regionale infrastructuur en humane asielopvang.

Wij zijn geen extremisten. Wij zijn mensen. Wij geloven in hoop, niet haat. In beleid, niet bombarie.

De democratische rechtsstaat staat inderdaad onder druk, mevrouw Yesilgöz. Niet door de mensen die protesteren, maar door politici die doelbewust verdeeldheid zaaien.

U bent van harte uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan – zonder frames, zonder vijanddenken. Maar tot die tijd blijven wij zeggen waar het op staat. Omdat zwijgen, in dit politieke klimaat, geen optie meer is.

Jaap Stalenburg

Statenlid PvdA Fryslân