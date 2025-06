Open brief aan de Koning: zo kunt u de negativiteit van de Trump-logeerpartij teniet doen

Een notoire anti-democraat, het staatshoofd van de VS, Donald Trump, mocht recent bij u in Paleis Huis ten Bosch logeren. Een democratie, die een anti-democraat in de watten legt, gaat ten onder. Dit had nooit mogen gebeuren.

U deed dit omdat uw vriend Mark Rutte, koste wat kost de NATO-top in Den Haag tot een succes wilde maken, d.w.z. de VS binnen boord houden. Een (overjarig) kind als Trump kan men paaien met het sprookje van de monarchie, dat had Mark goed begrepen. Dus u moest wel (sic!). Maar door deze Trump-logeerpartij is dus de democratie in ons land ernstige schade aangedaan. Die is nu duidelijk in disbalans.