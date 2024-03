Open brief aan de koning: Neutraliteit in het aangezicht van genocide in Gaza is onmogelijk Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 186 keer bekeken • bewaren

Mohammed Badran Mensenrechtenverdediger en oprichter van Syrian Volunteers Nederland (SYVNL)

Open Brief aan Zijne Majesteit, de Koning der Nederlanden,

Uit het hart van de Palestijnse Nederlandse gemeenschap die de gelegenheid had Uwe Majesteit te ontmoeten.

Majesteit, wij schrijven deze brief niet alleen als Palestijnen die direct hebben geleden onder de voortdurende tragedie in Gaza, maar ook als Nederlandse burgers die dit land en de waarden die het vertegenwoordigt koesteren. Onze ontmoetingen met u, Uwe Majesteit, waren momenten van diepgaande betekenis, die een sprankje hoop boden.

Nederland staat bekend om zijn inzet voor vrede, mensenrechten en rechtvaardigheid en is een van de pioniers op het gebied van ethisch bewustzijn. We waren trots op uw verklaring op 1 juli 2023: "Vandaag sta ik hier voor u. Als uw Koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf". en u vervolgde: "voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis.." U vertelde de menigte dat "de overgrote meerderheid" van de Nederlandse burgers "de strijd voor gelijkheid voor alle mensen steunt, ongeacht kleur of culturele achtergrond". U was een zeer moedige koning en leider.

Tijdens de gesprekken met de Nederlandse Palestijnen gaf Uwe Majesteit aan dat er een wens is om te streven naar mensenrechten voor iedereen. Ook liet Hare Majesteit de koningin weten dat zij iedereen beschouwt als haar kinderen en gelijkwaardig ziet. Deze woorden waren niet enkel een blijk van troost, maar ook beloften van een toewijding aan rechtvaardigheid en gelijkheid.

Ondertussen stond een nieuw Holocaust Museum op het punt te openen, een museum dat het sociale bewustzijn van ons land voortzet om vrede te sluiten met zijn geschiedenis. "Nooit meer" ligt aan de kern van nagedachtenis, een herinnering dat mensenlevens heilig zijn. Het uitnodigen van de Israëlische president voor de opening van het nieuwe Holocaust Museum is daarom een onbegrijpelijke keuze.

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) vindt het aannemelijk dat de acties van Israël neerkomen op genocide en heeft zes voorlopige maatregelen uitgevaardigd. Wat onze persoonlijke meningen ook zijn, we zijn een rechtsgetrouwe natie en het ICJ is het hoogste gerechtshof op deze planeet.

President Herzog is persoonlijk actief geweest in deze genocide, hij tekende onder andere "I rely on you" op een artilleriegranaat die op Gaza zou worden gegooid. Toen hij het over de Gazaanse burgers had, zei hij: "Het is een hele natie daarbuiten die verantwoordelijk is" en "Het is niet waar deze retoriek over burgers die niet op de hoogte zijn, niet betrokken zijn. Het is absoluut niet waar."

De beslissing om een leider en symbool van een genocide uit te nodigen, om een genocide uit het verleden te herdenken, holt de heiligheid van de gelegenheid uit en veroorzaakt morele dissonantie. De aanwezigheid van president Herzog tussen de Nederlandse koning en de burgemeester van onze hoofdstad bij de opening van het Holocaust Museum, normaliseert de voortdurende genocide op de Palestijnse bevolking.

Er is een verontrustende kloof tussen de prijzenswaardige idealen die onze regering uitdraagt en de acties en het gebrek aan acties ten aanzien van de voortdurende genocide in Gaza.

Veel Nederlandse jongeren zijn geïnteresseerd in morele en ethische kwesties met betrekking tot deze genocide. We moeten trots zijn op onze kritische en zorgzame jongeren die zijn opgegroeid op onze scholen en in onze samenleving, waar ze hebben geleerd over goed en kwaad, over oorlogen, mensenrechten, vrijheid en het cruciale belang van één norm voor iedereen, en dat niemand boven de wet staat. Onze jongeren zien een persoon die symbool staat voor een staat die wordt vervolgd bij het Internationaal Strafhof, die verantwoordelijk is voor de hongerdood van 2,3 miljoen mensen van wie 40% jonger is dan 14 jaar; en het doden van meer dan 31.000 mensen, waaronder ongeveer 12.500 kinderen. Dit klinkt als de hoogste rang van gangsterisme. Toch wordt deze persoon beschermd door de politie en staat hij samen met onze koning, premier en burgemeester op een plaats waar hij les moet geven over moraal. Geen wonder dat sommige van onze jongeren woedend zijn.

Net zo verontrustend is de verwarring van antisemitisme met kritiek op de voortdurende genocide. Wat onze samenleving nu nodig heeft, is duidelijkheid en eerlijkheid. Israël is volgens zijn eigen definitie een staat die gebouwd is op suprematie. Dat is geen mening, dat is een feit. We moeten het Jodendom scheiden van de politieke entiteit, Israël. Alleen als we deze waarheid onder ogen zien, kunnen we al onze Nederlandse burgers veiliger maken.

Wij dringen er bij u, Uwe Majesteit, en de Nederlandse regering op aan om uw standpunt en acties te heroverwegen, neutraliteit in het aangezicht van genocide is onmogelijk; zwijgen en niets doen komt neer op medeplichtigheid. Wij vragen om een publieke erkenning van de genocide die plaatsvindt in Gaza, en om tastbare stappen om het lijden van het Palestijnse volk te verlichten.

Dit pleidooi komt voort uit diepe pijn en wanhoop, maar ook uit hoop - de hoop dat de internationale gemeenschap, geleid door degenen die zich inzetten voor vrede en mensenrechten, een standpunt zal innemen. We moeten niet wachten tot de geschiedenis onze daden beoordeelt; we moeten nu handelen om ervoor te zorgen dat "Nooit meer" nu is.

Met alle respect en hoop.