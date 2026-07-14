Open brief aan Annejet Opinie 14-07-2026 • leestijd 2 minuten • 4176 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Dag Annejet,

Wat een leuke verrassing op de voorpagina van de krant van vandaag! Een aankondiging van een interview met jou (7), en nog wel met de aanhaling van jouw favoriete woord 'Craniosacraaltherapeut'.

Wauwie, kan mij voorstellen dat dat een favoriet is, wat een prachtwoord. Ik moest meteen denken aan de grappenmaker Fons Jansen uit mijn jeugd. Die mijnheer had zich eens verkleed als kind en toen zei hij het woord; 'Verdeelstekkers', daar moesten grote mensen erg om lachen. Ik was zelf nog erg jong dus ik begreep niet zo goed waarom ze zo moesten lachen maar nu ik groot ben moest ik ook een beetje glimlachen om jouw moeilijke woord.

Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom volwassenen moeten lachen als een kind zo'n woord gebruikt maar ja, grote mensen doen wel vaker gek. Dat kun je wel lezen in de boeken van Roald Dahl, in zijn boeken lijkt het wel of er helemaal geen normale mensen bestaan, vooral niet in jouw favoriete boek 'Matilda' (Mijn lievelingsboek van hem is De Griezels).

Leuk ook dat jij het zo belangrijk vindt om veel te lezen als je later schrijver wil worden. Ik las als kind ook heel graag boeken maar dan gewoon omdat ik het leuk vond. Wel wilde ik graag striptekenaar worden, dus las ik die ook graag.

Met jouw uitleg over wat een Craniosacraaltherapeut is laat je in elk geval al goed zien dat je niet alleen graag leest maar ook goed kan uitleggen wat iets betekent. "Dat je dan naar de therapeut gaat. En dan word je daar aangevoeld. Daar ga je rustig liggen om ontspannen te worden". Superduidelijk, dat wordt nog wel wat met je schrijverscarrière.

Of het geholpen heeft weet ik niet maar ik lees nog steeds héel graag (strip-)boeken en ik ben later strips gaan maken.

Op de foto zie ik dat jij ook een hartstikke gezellig boekenhoekje hebt. Dat is heel belangrijk want om goed te kunnen schrijven heb je ook rustige hoekjes nodig om goed te kunnen bedenken wat je gaat schrijven. Helemaal als je, zoals jij "wil schrijven met fantasie".

De journaliste Anke Verbeek heeft stiekem tóch geschreven dat je aan een geheim dagboek over een zeemeermin schrijft maar ja, zo zie maar weer: grote mensen doen soms niet alleen een beetje gek, ze kunnen ook slecht geheimen bewaren. Verder dus maar aan niemand vertellen, dan gaan we straks allemaal jouw boek kopen. Ik ben nu al hééél erg benieuwd naar haar avonturen.

Jouw pappa boft maar met zo'n schrijf(-ster) in huis die zomaar een echt verhaal schreef als vaderdagcadeautje. Een verhaal of tekening is het altijd het allermooiste cadeau wat je maar kan geven aan iemand. Enne...maakt niks uit hoor of het vanuit de 'ik-persoon' is geschreven (Leuk juist!). Een verhaal kan eigenlijk nooit mislukken, en al helemaal niet als er veel fantasie in zit. De lezers vinden het leuk of niet leuk. Punt.

Heel veel succes dus met schrijven en blijf vooral ook fijn veel lezen.

Hartelijke schrijfgroet!