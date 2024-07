Opeens is Mark Rutte een held Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 306 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Was dat niet dezelfde Mark Rutte die geen stelling wilde nemen tegen die zwarte-Zwarte Piet en institutioneel racisme?

Vriendin uit de VS belt. Of ik nieuws kijk. “….eh….eh de Supreme Court …..”.

De illusie dat de Amerikaanse Trias - Checks and Balances - optimaal functioneert is vanaf nu een Disney-sprookje. Vriendin is bang. De kansen van Trump om de verkiezingen in november te winnen groeien met de dag.

Twee bange vrouwen van middelbare leeftijd. Zelfde sociale achtergrond. Andere vluchtroute om aan Bouterse en dat wreedaardige militaire regime te ontsnappen.

“We zijn weggegaan omdat we veiligheid zochten. En dat had niets met de economie te maken.”

“In het land van Brother Jonesy blijven hangen en Kool-Aid drinken”? No-no.

Het is daar nooit meer goedgekomen. Die regering van Santokhi met zijn racistische trekjes en massieve corruptie die even of nog erger is dan dat van Bouterse. In Suriname weten ze dat de NDP de verkiezingen van 25 mei 2025 zal winnen. Nieuw kiesstelsel of niet.

“De mensen in Amerika. Dat ze op Trump stemmen. Dat begrijp ik niet”

“Wat begrijp je niet? Dat ze ook in het westen naar verlossers zoeken? Waarom figuren als Trump en Wilders zo populair zijn?”

Populisme. Wat is dat?

Er zijn tientallen boeken geschreven over het populisme. Latijns-Amerika stond model voor diverse wetenschappelijke theorieën, zoals bijvoorbeeld van Kurt Weyland . Het Amerikaanse State Department monitort sinds de jaren 40 hoe dictators zoals Somoza de mensenrechten in hun land vertrappen. Hun backyard waar “little brown people” een zooitje maakten van de mensenrechten. Niet erg, zolang zij - de VS - de natuurlijke rijkdommen konden exploiteren.

Korte definitie van populisme:

-Populisten hebben het vermogen quasi-persoonlijke relaties met hun achterban aan te gaan (in feite staan ze verder af van de achterban dan leiders van politieke partijen met betalende leden);

-Populisten creëren nieuwe instituties en omzeilen daarmee de bestaande (zie de nieuwe ministeries van Asiel; Trump met zijn MAGA);

-Populisten verpakken hun boodschap typisch in catchphrases en hapklare brokken die appelleren aan de onvrede en het onbehagen van de aanhang.

De achterban

Volgens de cijfers van Ipsos zijn het vooral laagopgeleide mensen die zich aangetrokken voelen tot het populisme. En dat is niet zo vreemd want de politieke boodschap van Wilders is vooral voor deze groep bedoeld (daarin verschilt Wilders van Baudet). De kiezers die op Wilders stemmen voelen zich gedepriveerd en genegeerd. Ze voelen zich in de steek gelaten door links die ze de schuld geven van de economische crises en draconische bezuinigingsrondes van de afgelopen 25 jaar. En er is niemand die ze vertelt dat de verzorgingsstaat werd afgebouwd door rechts, tijdens het bewind van Mark Rutte, en daarvoor, door Jan Peter Balkenende.

Ook in Amerika werd niets gedaan om de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Niet door George Bush en ook niet door Barack Obama. (Zelfde geldt voor Groot-Brittannië en Frankrijk).

Rutte debet aan de instabiele situatie

Bij zijn afscheid werd Mark Rutte opeens tot held gebombardeerd. Over zijn laatste toespraak waren zelfs zijn grootste criticasters lyrisch. Maar wat had hij dan precies gezegd, behalve dan dat het zo gezellig was geweest?

Ik wil geen party pooper zijn, maar de toespraak van Rutte werd als panklare videoband bij de NOS aangeleverd.

En dan die laatste, geweldige geste: met bijna het voltallige demissionaire kabinet op de eerste rij bij de Ketikoti-viering in het Oosterpark gaan zitten. Was dat een statement tegen het racisme en tegen Wilders? Wat een huichelarij. Want was dat niet dezelfde Mark Rutte die geen stelling wilde nemen tegen die zwarte-Zwarte Piet en institutioneel racisme?

Ook mevrouw Yeşilgöz zat op de eerste rij in het Oosterpark. Ze had toch niets met woke? In de HJ Schoo- lezing van 2022 noemde mevrouw woke een van de grootste gevaren voor de democratie. De PVV die mensen op basis van huidskleur, religie en afkomst demoniseert, vormde en vormt olgens mevrouw kennelijk geen gevaar voor de democratie?

Dus wat nu?

“Wilders vertelt ons al jaren wie en wat hij is. En nog steeds zijn er mensen die het niet geloven.”

“Al die opportunisten die Trump steunen. Die weten toch ook dat hij een clown met veel power en weinig substantie is?”

“Ze rekenen hier op Dick Schoof. Ze zeggen dat hij een goed bestuurder is. Dat hij de zaken in de juiste banen zal leiden. Maar dat zeiden ze toen ook over Henk Chin A Sen. Weet je nog wat ze toen zeiden? Geef ze een kans. Geef ze tijd. Laat ze zich bewijzen.”

“Ja. Dat valse optimisme. En al die goedopgeleide mensen die erop rekenen dat de democratie robuust genoeg is om al deze onregelmatigheden en afwijkingen te ondervangen.”

“Die Supreme Court-uitspraak bewijst dat we niet op de instituties kunnen rekenen.”

“De uitslag van de verkiezingen in de VS is niet zeker. Al verliest Trump. Hij zal alles doen om de uitslag in zijn voordeel te beslechten met hulp van rechters. Amerika is hard op weg een totalitaire staat te worden. Ik ga hier weg.”



“Nee! Ik ga nergens”, antwoordde ik.

Vriendin zucht…..( ze kent mij).

“Ze mogen zeggen wat ze willen. Dat ik een neger ben. Dat ik een zwarte ben. In Suriname noemden ze me lelijke rode meid (scheldwoord voor halfbloed), bourgeoisie en kut-koloniaal.

"Ik ben weggegaan uit Suriname. Ze zeiden dat ik daar niet geboren was. Ik ben in Nederland geboren. Dus dít is míjn land. Ik ben niet bang voor Wilders, of voor zijn grove bek, of dat van zijn verdorven kliek. Ik ben ook nooit bang geweest voor Bouterse. Niet voor zijn dreigementen. Niet voor zijn UZI. Fuck ze allemaal. Stelletje kaolo’s!! Spelen met het leven van mensen. They don’t care about us. Ze willen alleen maar macht.”.

“Net als Trump hierzo”, fluistert vriendin.