Opblazen van het landbouwakkoord is list van het CDA

Politiek duider Peter Kee ontvouwt bij De Nieuws BV een interessante theorie die hij in de Haagse wandelgangen heeft opgevangen. Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO zou de onderhandelingen over het landbouwakkoord hebben laten klappen zodat het CDA binnen de coalitie druk kan uitoefenen om wijzigingen aan te brengen. "En dan kan het CDA straks schitteren als reddende engel." Van Jole reageert verbijsterd: "Wil jij nou zeggen dat Van der Tak, die onder meer voor het CDA wethouder in Rotterdam was, die christelijke partij zit te helpen met een methode die doet denken aan de twaalfde apostel van Jezus?" Ja, dat bedoelde Kee.

De twee politiek commentatoren praten ook nog over de akkoorden die in de provincies zijn gesloten. Bij CU is een conflict losgebarsten over samenwerking met de PVV. En in Friesland heeft de PvdA zich op het laatste moment teruggetrokken. Een verbaasde Kee: "De partijleider daar zegt dat ze zich in de auto bedacht." Van Jole constateert over het akkoord in Zuid-Holland dat GroenLinks het handig gespeeld heeft. "Die gaven BBB op een aantal punten gewoon hun zin. Zoals de verschuiving van de stikstofdeadline naar 2035 en een verbod op gedwongen verkoop. Daar was BBB heel blij mee maar het zijn wel zaken waar de provincie helemaal niet over gaat."