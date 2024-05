Op1 zet lege stoel neer voor Wilders die vlak voor Dodenherdenking pleit voor deportaties

Geert Wilders noemt journalisten tuig van de richel. Hij wil de NPO het liefst zo snel mogelijk afschaffen en laat zich buiten verkiezingstijd alleen interviewen over zijn katten. Uitnodigingen om in tv-programma’s een toelichting te geven op zijn politieke keuzes slaat de leider van de eenmanspartij af. Op1 besloot daarom vrijdag om een lege stoel neer te zetten voor Wilders.

“Wij laten die stoel staan tot u een keer komt”, zei presentator Sven Kockelmann via de tv tegen de PVV-leider. “Wij hebben nog een paar weken te gaan, en u bent van harte welkom om tekst en uitleg te geven bij de keuzes die u maakt in de Tweede Kamer.”

Wilders geeft er de voorkeur aan om via X te communiceren met zijn achterban. Zo pleitte hij vrijdagavond via een tweet voor het deporteren van moslims. “Ze moeten het land uit”, schreef hij. BBB, VVD en NSC maken er geen bezwaar tegen dat de leider van de grootste partij zich daags voor 4 mei zo uitlaat.

Eerdmans schildert zijn partij graag af als een fatsoenlijk alternatief voor FvD en PVV. Bij een eerder optreden in Op1, in 2020, zei hij dat Arnon Grunberg antisemitische reacties over zichzelf afriep.