Op zoek naar nieuwe dromen met een Wajong Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

Mijn dromen geven mij nieuwe energie en moed om nieuwe stappen te blijven zetten. Hoop is als een lichtje in je hart dat blijft branden.

Het traject dat ik volgde via het UWV is inmiddels afgelopen. Er is een mooie eindrapportage geschreven waar ik mij volledig in kon vinden. Ondanks dat ik nu rust heb gevonden, blijf ik zorgen houden. Hoe blijf ik mezelf ontwikkelen in deze tijden waarin alles steeds duurder wordt en hoe vind ik hiervoor de juiste potjes en hulp?

De moed niet opgeven. De activiteiten die ik graag doe kosten geld, als ik me hierin verder wil ontwikkelen. Zo is de cultuurcoach voor mij op zoek naar een cursus waar ik kan aansluiten om te tekenen. Ik hoop er een te vinden die betaalbaar is voor mensen met een laag inkomen.

Daarnaast zwem ik elke week om mijn lijf gezond en in balans te houden. Zo kocht ik een nieuwe strippenkaart voor 89 euro en werd me tussen neus en lippen verteld dat dit nog duurder gaat worden. Alsof het nog niet duur genoeg is, waar leg je de grens? Gelukkig is het bijna mei en dat geeft weer ruimte voor de activiteiten die ik graag doe en voor nieuwe dromen.

Zo wil ik graag in september beginnen met het leren van een nieuwe taal en hoop ik mijn vrienden te ontmoeten die ik via het gamen heb leren kennen. Mijn gamevrienden zorgen ervoor dat ik echte contacten heb waar ik veel van leer en plezier mee heb.

Ik hoop dat het kabinet blijft meedenken aan langdurige oplossingen voor mensen met weinig inkomen zodat ook wij kunnen blijven meedoen. Juist in deze tijden waarin alles steeds duurder wordt is inclusie belangrijker dan ooit.