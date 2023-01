Op zoek naar medicijnen via sociale media, wanhoop door tekort bij apotheken Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 122 keer bekeken • bewaren

In heel Nederland kampen apotheken met medicijntekorten. Dat leidt er inmiddels toe dat wanhopige mensen via sociale media op zoek gaan naar medicatie omdat hun eigen voorraad op is of dreigt te raken. Patiëntenorganisaties en de branchevereniging voor apothekers maken zich daar grote zorgen om, zo meldt RTL Nieuws.

Ook bij de brancheorganisatie voor apothekers en apotheken zien ze de oproepen langskomen. Hoewel ze begrijpen dat medicijngebruikers de wanhoop nabij zijn, roepen ze toch op ermee te stoppen. Niet alleen is het strafbaar om medicijnen die op recept verkregen zijn door te geven, het kan ook levensgevaarlijk zijn. Zo weet je in sommige gevallen niet wat je precies krijgt, of hoe het bewaard is et cetera. Hoe sterker de medicatie, hoe groter het risico.

Toch blijven mensen het risico nemen, omdat ze het gevoel hebben geen andere keus te hebben. RTL Nieuws haalt het voorbeeld aan van Andrea Schouw-Naphegyi die lijdt aan het stiff-personssyndroom waardoor ze last heeft van diabetes, spierverstijving en epilepsie. Nadat in november de apotheek meedeelde dat haar medicijn Clobazam niet meer verkrijgbaar was, begon de ellende. Nadat ze het niet meer slikte, kreeg ze in drie dagen tijd vijf epileptische aanvallen. Na een oproep op sociale media ontving ze twee enveloppen met elk zo’n dertig pillen.

Volgens branchevereniging KNMP is echter de enige echte oplossing voorlopig om met de apotheek in gesprek te gaan. Zij beweren dat er “in 99 procent van de gevallen een oplossing te vinden” is, zoals een ander merk of ander medicijn met dezelfde werking. Of dat zo is, is de vraag. Dat blijkt ook uit een verslag van NH Nieuws donderdagavond. De 3-jarige Bram uit Zandvoort heeft ook medicijnen nodig voor epilepsie, maar die zijn niet leverbaar in Nederland. Zijn vader zegt twintig apotheken gesproken te hebben, maar niemand had het. Nu wordt het middel door vrienden uit het buitenland opgestuurd.

Al langere tijd kampt Nederland met een tekort aan medicijnen. Volgens de cijfers van RTL gebeurde het in 2022 maar liefst 1514 keer dat een medicijn voor minstens twee weken niet verkrijgbaar was. Dat heeft onder meer te maken met productieproblemen. Daarnaast heeft het ermee te maken dat Nederland een relatief kleine afzetmarkt is, waardoor het voor de farmaceutische industrie simpelweg niet lucratief is om nieuwe voorraden eerst naar Nederland te sturen.