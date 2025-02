Op zoek naar een veilige werkplek in een knotsgekke wereld Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

© cc-foto: Photos by Clark

Ik wil graag laten zien dat je ook met een Wajong jezelf kunt blijven ontwikkelen.

De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met verschillende dingen. Zo werd ik in het zonnetje gezet door het UWV wat natuurlijk heel leuk was. Ik werd wel een beetje verdrietig door de moeilijke reacties die erop kwamen. Ik hoop vooral dat ik mensen heb kunnen inspireren met mijn verhaal. Ik wil graag laten zien dat je ook met een Wajong jezelf kunt blijven ontwikkelen. Maar je moet wel zelf de stappen zetten en ondernemen.

Ik ben nu vooral bezig met dingen die ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Dat zijn bij mij schrijven, tekenen en pianospelen! Daar ben ik sinds oktober vorig jaar weer mee begonnen. Ik kocht een elektrische piano zodat ik met koptelefoon nieuwe muziek kan instuderen. Zo hebben de buren geen last van mij als ik eindeloos hetzelfde liedje speel. Ik was bezig met het leren van de River flows in you, een prachtig nummer van Yiruma, wat ik heel graag wilde spelen omdat er zoveel gevoel in zit.

Afgelopen zondag mocht ik dit laten horen op een open podium bij de cultuurhoek in Driebergen. Superspannend vond ik dat natuurlijk en de grootste uitdaging was om van tevoren niet te veel erover te stressen of in paniek te raken op het podium.

'T optreden zelf ging niet geheel vlekkeloos, ik maakte nog teveel fouten door de zenuwen maar heb er wel 100% van genoten. Ik speelde ook nog Ballade pour Adeline en die ging gelukkig perfect! 'T kostte me 3 dagen om ervan bij te komen, maar dat was het meer dan waard.

Naast het pianospelen en schrijven ben ik ook nog aan 't zoeken naar meer verdieping in het tekenen. Ik wil ontzettend graag de talenten die ik heb uitbouwen. Ik heb nog een maand de tijd met 't reïntegratiebedrijf om dit te onderzoeken.

Wat zijn de tussenliggende stappen hierin? Ik zie vaak alleen maar het begin en het eind en vergeet de tussenstapjes. Dat is ook de reden dat ik me heb aangemeld bij dit traject. Het is fijn om te sparren met iemanddie met je meedenkt wat je mogelijkheden kunnen zijn.

Nee, een baan is er nog niet uit komen rollen en dat is oké, ik weet ook niet in hoeverre ik daar klaar voor ben en of ik dat kan realiseren met de energie die ik momenteel heb. Aan gebrek in motivatie zal het in ieder geval bij mij niet liggen.

Voor wie het optreden wil zien, het is opgenomen en staat op Youtube!