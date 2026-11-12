Op zoek naar de gezellige bier-en-bitterballen-liberalen Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 160 keer bekeken • Bewaren

Ralph Kruizinga Filosoof en journalist Persoon volgen

Waar zijn de gezellige bier-en-bitterballen-liberalen? Gerrit Zalm achter zijn flipperkast, het lijkt een eeuwigheid geleden. De immer lachende Mark Rutte is ingeruild voor de altijd zure Dilan Yesilgöz die liever zaken doet met antirechtstatelijke en diep-racistische actoren dan met de constructieve linksmidden van de Nederlandse politiek. Want laten we wel wezen, Yesilgöz kan PRO extreem links noemen tot het vriest in de hel, maar dat maakt het Jesse en zijn vriendjes natuurlijk niet. Het keurige conglomeraat van sociaaldemocraten en geitenwollensokken boomknuffelaars is inmiddels goed voor meer dan twintig zetels in de Tweede Kamer en, in samenwerking met VOLT, kan ze het kabinet ook in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. Samenwerken met deze kant van de Kamer lijkt een simpel een-tweetje ware het niet dat, gedreven door populistische leugens, de VVD haar hakken in het zand zet en lijkt ze liever Nederland dieper de chaos in te trekken dan in het landsbelang wat water bij de wijn te doen.

Onrust in de portemonnee

Open een flesje Bavaria en neem een zak popcorn want het is feest bij de VVD. Niet voor de liberalen zelf overigens, zij stralen niet bepaald uit dat ze in feeststemming zijn, maar wel voor iedereen die gefrustreerd is na twintig jaar guurrechts afbraakbeleid, xenofobische leugens, onrust in de portemonnee en instabiel landsbestuur. Ze lieten het laatste kabinet van hun eigen Messias Rutte vallen op keiharde leugens over nareizigers, stapten in een kabinet met de agrofascisten van de BBB en de normale fascisten van Herr Geert om vervolgens te kijken hoe ook die samenwerking in vlammen opging.

Muiterij

Nu worden achter de liberale voordeur de messen geslepen en mag Dilan Yesilgöz voortaan met een oog open slapen want er is muiterij in eigen gelederen. VVD’ers laten in de media optekenen dat de liberale koers is verwaterd en dat leden weglopen. Er is geen visie meer. De ene wegloper vindt de VVD te links en vindt dat de partij te veel buigt naar PRO, terwijl de andere wegloper vindt dat ze niet rechts genoeg zijn. Wat JA21 kan, kunnen wij ook, lijken ze te redeneren. De basis is verwaarloosd en mensen weten niet meer waar de VVD voor staat. Wel waar de VVD NIET voor staat. Daarover zijn ze erg duidelijk. Ieder voorstel dat een klein beetje riekt naar eerlijk en menselijk beleid wordt afgeschoten als een hertje tijdens een jachtpartij.

Gepruts en gekonkel

Het gepruts van Heinen, het gekonkel van Brekelmans, de leugens van Yesilgöz werden acht maanden lang oogluikend toegestaan door het CDA en D66. De VVD mocht alles wat hen niet beviel tegenhouden, mocht billboards neerzetten die een vals gevoel van victorie uitstralen, en mocht achter de rug van de premier om onderhandelen met partijen die graag zouden willen dat we als Nederland wat vaker schieten op Palestijnen.

Open huwelijk

Tijdens het maken van het belastingplan werd het kabinet-Jetten een open huwelijk waarin de twee bloedgroepen van het kabinet afzonderlijk van elkaar de markt opgingen. Het reële midden vond een akkoord maar over rechts bleek de route onbegaanbaar door de belachelijke eisen die de partijen aan die kant van het spectrum stelden. Zo zou in ruil voor steun stilstand op medisch-ethische kwesties worden afgedwongen, zou het asielbeleid nog strenger worden en moesten de stikstofplannen van tafel. Eisen waar ieder weldenkend mens heel hard om zou gaan lachen. Heinen niet. Hij onderhandelde solistisch verder alsof hij onze eigen Polder-Trump is.

Bontenbal

Henri Bontenbal was de onwrikbare houding van zijn liberale coalitiegenoot al sinds de zomer kotsbeu. De voorman van coalitiepartner CDA schoof aan bij Eva om man en paard te benoemen. Hij hekelde de onwrikbare houding van de VVD en zei hardop wat iedereen al maanden kon zien. Hij trok een lijn in het zand en kon het niet over zijn Christendemocratische hart verkrijgen om Nederland verder in de chaos te storten. Hij ging zelf wel zoeken naar meerderheden. Hand in hand met Paternotte trokken ze de wijde wereld in en kregen het voor elkaar om met Klaver en Dassen een akkoord te sluiten. In een reactie prees Bontenbal het tweetal nadrukkelijk om hun bereidheid om compromissen te sluiten want de linksmidden van de Nederlandse politiek deed zoveel water bij de wijn dat men zich kan afvragen of er nog wel wijn in het glas zit.

Cynische realiteit

De VVD lijkt sowieso te zijn vastgeroest in haar eigen realiteit en gijzelt het belastingplan en lijkt natuurlijk weer af te stormen op een politieke fopduik. De liberalen riskeren een kabinetscrisis omdat ze niet durven om een eerlijke bijdrage te vragen van hun achterban. Ze verstoppen zich achter populistische leugens en huilen dat miljonairs ons land zullen verlaten als de VVD haar zin niet krijgt. Deze onverantwoorde gok is een bestuurderspartij onwaardig en zet het broze vertrouwen van de burgers in de politiek onder nog grotere druk. Het bewijst dat de liberalen zichzelf zijn verloren en eigenbelang boven landsbelang stellen. Een liberale bestuurderspartij zou verantwoordelijkheid moeten nemen, compromissen moeten sluiten en bestuurlijke stabiliteit moeten nastreven. Maar de cynische realiteit is dat een kabinetsval niet erg is voor de VVD want een kabinetsval zorgt voor een demissionaire status en stilstand en zolang er stilstand is, groeit de ongelijkheid. Stilstand betekent geen nieuwe vermogensbelastingen. Stilstand is winst voor de VVD. Daarom hebben de liberalen er geen enkel probleem mee om weer een jaartje demissionair te worden. Ook al zullen ze aan de andere kant van de verkiezingen worden gedecimeerd en zal er dan alsnog een eerlijke bijdrage worden gevraagd van de meest vermogende Nederlanders.

De flipperkast

De VVD mag natuurlijk zelf bepalen hoe ze politiek bedrijft maar een partij die zichzelf presenteert als bestuurderspartij, kan niet blijven weigeren om verantwoordelijkheid te nemen en compromissen te sluiten. Pro en Volt leveren ongeveer tachtig procent van hun ruige voorstel in. Het landsbelang telt voor Klaver en Dassen. Ze doen een beroep op de liberale inborst, als deze nog bestaat. Liberalisme is in de kern namelijk een overtuiging die ruimte biedt om zaken te doen met mensen die een andere overtuiging hebben. Misschien is het tijd dat iemand bij de VVD de flipperkast van Gerrit Zalm afstoft en aansluit. Niet omdat het toen allemaal beter was maar omdat politiek vroeger ook een beetje leuk en gezellig mocht zijn. Biertje erbij. Bitterballetje. Op jacht naar de High Score van Zalm. Nederland verdient die VVD. Nederland verdient een VVD die liever regeert dan ruzie maakt.