Op zoek naar bestaanszekerheid in onzekere tijden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

Ik vind het fijn en belangrijk dat er mensen zijn die beseffen dat er anders moet worden gekeken naar mensen in armoede.

Afgelopen woensdag ging ik naar een politiek café in Doorn. Het onderwerp was ‘bestaanszekerheid, kan dat en hoe dan?’ De titel raakte mij natuurlijk.

Ik vind het altijd prettig om ergens op tijd te zijn dus ik was de eerste die binnen kwam. Het was een prettige ontvangst en ik werd uitgenodigd om aan tafel te komen. Er kwamen direct wat mensen bij zitten, dat was wel fijn. Ik vertelde dat het onderwerp mij aansprak omdat ik zelf uit de doelgroep kom en daar werd met interesse naar geluisterd. Er werd ook gezegd dat ik rustig mocht onderbreken als er iets niet klopte in de welkomstspeech.

Armoededefinitie

Al snel kwamen de vernieuwde cijfers van de armoedegrens ter sprake en natuurlijk prikkelde dat mij. Ik vind het een rare bedoening om er dan maar vanuit te gaan dat er minder mensen in armoede leven, dus dat heb ik ook opgemerkt. Dit werd goed opgepakt en ik vond het fijn dat ik mijn stem kon laten horen op deze avond.

Er was een kennisquiz en daarna kwam er een panel om te praten hoe mensen in armoede beter bereikt konden worden. Er werden interessante dingen opgemerkt zoals de schaamte die je ervaart als je in een armoedesituatie terecht komt buiten je schuld, maar dat je er wel op wordt aangekeken door de samenleving.

Dit zijn dingen die mij persoonlijk raken omdat ik dit altijd probeer duidelijk te maken met de stukjes die ik schrijf voor Joop. Ik vind het fijn en belangrijk dat er mensen zijn die beseffen dat er anders moet worden gekeken naar mensen in armoede. Ik wou alleen zo graag dat dit opging voor de hele samenleving.

Als afsluiter werd er gezegd: gelukkig maar dat wij niet in deze situatie zitten maar laten we meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Ik dacht later: wat als dit nu vanuit een andere invalshoek gezegd word: niet wat fijn dat wij niet in deze situatie zitten, maar hoe zou het zijn als ons dat overkwam? Dan denk je namelijk vanuit persoonlijk gezichtspunt naar de situatie in plaats van bovenaf.

Kortom, een hele interessante avond met nieuwe gezichtspunten voor mijzelf en alle mensen die deze avond aanwezig waren.