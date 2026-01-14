Op winst beluste tandartsketens brengen kwetsbare ouderen bizarre bedragen in rekening Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 232 keer bekeken Bewaren

Commerciële tandartsketens vullen hun zakken met dubieuze ‘zorg’ in verpleeghuizen. De tandartsen brengen onaangekondigde bezoeken en sturen vervolgens een gepeperde rekening. RTV Noord beschrijft hoe onder meer een 90-jarige met een kunstgebit het slachtoffer werd van dergelijke praktijken.

“De vrouw is geestelijk nog helemaal helder. 'Ze vroegen of ik op de bank wilde gaan zitten. Er werd niets uitgelegd. Eén van hen liep zelfs door mijn woonkamer en keek naar foto's van mijn kleinkinderen. Daarna kwam ze op me af met een papiertje en een haakje en zei dat ik mijn mond open moest doen. Ik gaf aan dat ik een kunstgebit heb. De medewerker keek even, mompelde iets tegen de zogenoemde tandarts en dat was het. Daarna zeiden ze: 'U kunt koffie drinken, we zijn klaar.' En ze vertrokken gewoon.'

Verbijsterd liep de bewoonster het tweetal achterna naar de lift. 'Ik vroeg: 'Wat is er nu precies gebeurd?' Ze zeiden alleen: 'Mevrouw, u bent klaar.' Ik voelde me echt afgescheept.' Direct daarna belt ze haar zoon. Die ontvangt later een overzicht van zogenaamd uitgevoerde behandelingen, compleet met tijden. 'Maar er is helemaal niets gedaan. Toch stond er een hele lijst op papier. Dat klopt gewoon niet.'”

De vrouw met kunstgebit heeft genoeg aan een tandartsbezoek per jaar, maar werd toch verscheidene keren bezocht. Haar zoon diende een klacht in, maar daar werd niets mee gedaan. Nadat RTV Noord tandartsorganisatie Vitadent met het voorval confronteerde, verklaarde de keten het “incident te betreuren”.

Volgens zorgverzekeraars lopen de declaraties vaak sterk op als een commerciële keten de tandartszorg bij een verpleeghuis overneemt van een reguliere tandarts. De declaraties zijn onduidelijk, terwijl de zorg vaak te wensen overlaat.