Op video vastgelegd: Israëlische soldaten vermoorden ongewapende Palestijnse man

Het slachtoffer is de 51-jarige kledingverkoper Ramzi Abu Sahloul. Samen met enkele anderen is hij in Khan Younis, in het zuiden van Gaza, op zoek naar familieleden. De stad is al dagen omsingeld door het Israëlische leger en wordt onophoudelijk onder vuur genomen. Daarbij werd eerder deze week ook een VN-vluchtelingenkamp aangevallen.

De mannen op de video proberen uit alle macht duidelijk te maken dat ze geen gevaar vormen voor Israëlische soldaten. Ze houden hun handen in de lucht en zwaaien met een witte vlag. Voor de camera vertelt Abu Sahloul over zijn situatie. ‘Mijn moeder en broer zitten nog in ons huis. De soldaten hebben ons meegenomen, maar mijn familie is achtergebleven,’ zegt hij. Hij vertelt ook dat niemand veilig is in Gaza en dat het Israëlische leger overal is: 'Ze schieten op ons in ons huis, in welk gebouw we ook zijn, op straat, overal.'