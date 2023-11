Op reis met kapitein Wilders

25 nov. 2023 - 13:09

Ik denk dat de kapitein helemaal niet de intentie heeft om te vertrekken. Hij heeft geen stuurman, geen kompas, geen eindbestemming, het enige dat hij heeft zijn veel passagiers die staan te popelen om te boorden. Tot overmaat van ramp heeft de kapitein geen vaarplan ingediend en blijkt er onvoldoende brandstof aan boord. De onrust onder de reizigers neemt toe, het morren begint en keert zich, nog feller dan eerst, op de anderen. Degenen die riepen dat de reis veel te duur was en dat de kapitein gratis bier uitdeelde. De reizigers hadden daar geen oren naar, zij boekten de vaart, zij wilden cruisen. De kapitein echter had zijn doel bereikt. Zijn opdracht was: creëer nog meer onvrede, nog meer haat, nog meer ontreddering bij de mensen die niets te maken wilde hebben met deze man, die zijn snode plannen doorzagen en die zich nu door de gefrustreerde passagiers nog meer in de hoek gedreven voelden.