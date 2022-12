Op de redactie van NOS Sport werd porno gekeken en kleinerend gesproken over vrouwen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 387 keer bekeken • bewaren

Medewerkers die porno kijken op de werkvloer, een stalkende eindredacteur aan het werk en mannen die kleinerend spraken over vrouwen. Dit gebeurde allemaal op de redactie van NOS Sport, meldt het Noordhollands Dagblad. De krant sprak met verschillende (voormalige) medewerkers.

Er werd regelmatig porno gekeken op de werkvloer, dat als ‘kwajongensstreken’ werd afgedaan maar waar toch ongemak door ontstond. Bijvoorbeeld als er seksuele beelden afgespeeld werden, terwijl gasten uit de uitzending voorbijliepen. Dat vertelt een voormalige medewerker aan de krant.

Daarnaast zou er jarenlang denigrerend en negatief gesproken zijn over vrouwelijke medewerkers. De toon was altijd ongeveer hetzelfde, vertelt een medewerker. ‘’Negatief, hard, met als conclusie dat er weinig vrouwen geschikt zijn voor de sportredactie.’’ Zo zouden vrouwelijke presentatoren bijvoorbeeld uitgescholden worden als ze een naam verkeerd zouden hebben uitgesproken in de uitzending.

Door een ‘sterk hiërarchische cultuur’ op de redactie voelden redacteur zich niet veilig om melding te maken van deze misstanden. Of een melding maken geholpen zou hebben is ook nog maar de vraag. Een vrouwelijke medewerker zou meerdere malen hebben aangegeven dat ze lastig werd gevallen door een eindredacteur. De desbetreffende eindredacteur zou nog steeds voor een ‘vooraanstaande voetbalprogramma’ van NOS Sport werken. Ook de Volkskrant meldde dat vijftien jaar geleden klachten waren ingediend over seksueel grensoverschrijdend gedrag op deze redactie en dat daar nooit iets mee gedaan is.

Presentatoren zouden zich ook af en toe schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag, maar worden hiervoor nooit op het matje geroepen. "Zij zijn de boegbeelden van de sportprogramma’s en genieten een haast onaantastbare status. Zelfs als er een melding wordt gedaan van ongewenste omgang door een presentator met een vrouwelijke medewerker, blijft die status overeind." De hoofdredactie zou klachten over deze presentator hebben ontvangen, maar hebben genegeerd. Zo zou de presentator ook nog steeds werken voor NOS Sport.