Op openbare scholen is geen ruimte voor islamitische gebedsruimtes

Popimam Noureen Wildeman schijnt te denken dat moslim zijn een geaardheid is.

Het schijnt steeds vaker voor te komen dat islamitische leerlingen op school speciale gebedsruimtes vragen zodat zij hun godsdienstplichten kunnen vervullen. De NRC brengt daar een uitgebreide reportage over. In het algemeen hebben rectoren en docenten daar moeite mee, zeker in het openbaar onderwijs. Op het Leidsche Rijn College leidde een petitie van islamitische leerlingen voor een gebedsruimte tot een verbod op bidden in het schoolgebouw door rector Eric Hordijk. Hij kreeg daarbij steun van het Utrechtse college. Popimam Noureen Wildeman viel in zijn vlog de schoolleiding daarop aan. Hij ziet eerder discriminatie, want – zo stelt hij – het Leidsche Rijn College is volledig in de greep van de “woke-gender”-ideologie. Er was niet alleen een regenboog zebrapad aangelegd, het Leidsche Rijn College doet ook nog met een eigen boot mee aan de Utrechtse Pride “waar ze leerlingen voor ronselen om daarop mee te varen”. Wildeman vond bovendien op de school-app teksten waaruit volgens hem blijkt dat het COC kans krijgt haar genderideologie te verspreiden onder de scholieren. Waarover deze geestelijke nóg erger uit zijn slof schiet, is dat ook moslimleerlingen op de school app informatie aantreffen over een Utrechtse organisatie De veilige Haven waar lhbtq+-mensen met een biculturele en/of islamitische achtergrond terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek als de omgeving verkeerd op hun geaardheid reageert. Hij ontdekte bovendien dat de school samenwerkt met de stichting Maruf. De popimam: “Deze stichting richt zich specifiek op moslims en probeert ze te beïnvloeden door ze wijs te maken dat het praktiseren van homoseksualiteit helemaal niet haram is”. Volgens hem probeert het Leidsche Rijn College “de religieuze interpretatie van de koranteksten door hun islamitische leerlingen te beschadigen. Deze school probeert op de stoel van de imam te gaan zitten”.

De geestelijke maakt hier een opvallende denkfout. Hij verwart geaardheid met levensbeschouwing en brengt zo de islam en lhbtq+ onder in dezelfde definitie. Nu lijken getuigenissen van religieuze vervoering soms heel erg op beschrijvingen van de weg naar het orgasme, maar het lijkt me sterk dat Wildeman zich op dit gegeven baseert. Ook haalt hij discussie over levensbeschouwelijke onderwerpen door elkaar met religieuze praktijken.

Rector Hordijk en de schoolleiding van het Leidsche Rijn College heten aanhangers van welke levensbeschouwing en van welke seksuele geaardheid dan ook welkom op hun openbare school. Zij komen daar om te leren en zich te ontwikkelen tot volwaardig burger.s Daarom krijgen ze daar ook toegang tot meer levensbeschouwingen als die van henzelf. Een kennismaking met het geloof of de levensstijl van anderen hoort bij het openbaar onderwijs. Het is informatie, geen propaganda.

Het Leidsche Rijn College is een school. Er zijn daarom voor lhbtq+-leerlingen geen speciale faciliteiten om hun geaardheid in de praktijk te brengen. Ook heteroseksuelen krijgen wat dat betreft niet de ruimte. Van wijlen professor Presser heb ik over de praktijk van het middelbaar onderwijs het volgende geleerd: “Orde betekent dat er geen moord plaats vindt in je klas en geen coïtus”.

En daarom bestaan er ook geen gebedsruimtes speciaal voor moslims.

Juist door lhbtq+ en islam neer te zetten als levensbeschouwingen, conflicterende levensbeschouwingen weliswaar maar toch levensbeschouwingen, ondergraaft Noureen Wildeman zijn eigen stelling.

Tot nog toe was het het Leidsche Rijn College in dit opzicht misschien net zo fundamentalistisch als de popimam met zijn veel bekeken vlog. Inmiddels lijkt er beweging te komen in het standpunt van de school. Op de site van het Leidsche Rijn College laat rector Eric Hordijk in een verklaring weten dat bidden is toegestaan waar niemand er hinder van heeft. Ook denkt hij na over het inrichten van een stilteruimte voor alle gezindten. Dat is een prima plan.

Openbare scholen zijn niet ongodsdienstig, zoals in Frankrijk het geval zou zijn, maar neutraal. Ze behandelen alle levensbeschouwingen op gelijke voet. Heel veel mensen – ook leerlingen van middelbare scholen – hebben spirituele behoeftes. Zij zoeken inkeer. Ze willen rust om naar zichzelf of naar iets hogers te zoeken. Er is helemaal niets op tegen als een openbare school voor leerlingen en docenten een stiltecentrum inricht waar ze tot zichzelf kunnen komen. Dat is meteen een geschikte plek om te bidden. Het is wel zo dat het stiltecentrum altijd voor iedereen beschikbaar moet zijn. Aanhangers van een specifieke levensbeschouwing, zoals de islam, kunnen het dus niet op specifieke tijden voor zichzelf reserveren. Ook mogen de gebruikers elkaar niet storen en mag het stiltecentrum uiteraard niet betreden worden als men les heeft of andere verplichtingen.

De ruimte straalt rust uit en bevat geen symbolen van specifieke religies of levensbeschouwingen.

Dat zou een mooie oplossing zijn waarmee iedereen vrede kan hebben. Dat is trouwens een vrede die heel specifiek bij de Nederlandse traditie hoort.

En laten we één ding vaststellen: moslim zijn is geen geaardheid. Tot de islam bekeert men zich. Je hoeft er niet voor uit de kast te komen.

