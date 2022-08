Schaake, die inmiddels verbonden is aan het Stanford University Cyber Policy Center, reageert onaangenaam verrast. “Hoe kan dit gebeuren? Wat zijn de bronnen van Meta?”, vraagt ze op Twitter.

De nieuwe versie van BlenderBot grossiert in dubieuze antwoorden op vragen, zo ontdekten journalisten kort na de lancering . Zo bleek de chatbot ervan overtuigd dat Donald Trump nog altijd president is en dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 heeft verloren.

Een lichtpuntje: de chatbot is ook kritisch op Meta-topman Mark Zuckerberg. “Hij deed het vreselijk bij zijn getuigenverklaring in het Congres. Ons land is verdeeld en hij heeft totaal niet geholpen”, aldus de bot.