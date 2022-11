Op het Twitter van Elon Musk kon video van racistische massamoord Christchurch urenlang gedeeld worden

Het is Twitter-gebruikers gelukt om videomateriaal van de racistische massamoord in Christchurch te verspreiden, zonder dat dit door Twitter werd opgemerkt. De beelden gingen urenlang rond op het sociale netwerk van Elon Musk zonder dat er alarmbellen afgingen. Pas toen de Nieuw-Zeelandse regering Twitter aansprak, werd er actie ondernomen. De videobeelden zijn inmiddels weer offline.

De video werd gemaakt door de Australische rechtsextremist Brenton Tarrant die in 2019 in het Nieuw-Zeelandse Christchurch 51 moslims vermoordde in twee moskeeën. Hij zond zijn misdaden live uit via sociale media. Hoewel de verschillende sociale netwerken de beelden direct offline haalden en veiligheidsmaatregelen in stelling werden gebracht om opnieuw delen te voorkomen, ging dat op Twitter helemaal mis.