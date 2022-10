Op glad ijs

11 feb. 2022 - 8:17

het nederlandse gedrag is gewoon professioneel. TeamNL wordt gerund als een onderneming (die succes moet hebben), net als veel andere landen doen. Als TeamNL dit gedrag niet zou vertonen zou ze in gebreke blijven. (Natuurlijk is het niet professioneel als een lobby over zichzelf praat) En het staat me tevens bij, dat Nils zich juist afzet tegen op wetenschap gebaseerde (trainings)methoden. Dus ieder woord wat we er verder over spreken is zonde van de tijd. Wel heb ik laatst het sportlandschap opnieuw ingedeeld: 1 topsport is een uitdagend beroep/vak, het kan blijvende schade toebrengen aan jezelf en de mensen om je heen. 2 sport gaat om de vreugde van het proces 3 para-sport gaat om "de reis van de Held".