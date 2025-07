Op deze vraag heeft geen enkele Trump-aanhanger het antwoord

“Veroordeelde Amerikaanse crimineel komt aan in Schotland”, kopte de Schotse krant The National vrijdag op de voorpagina ter gelegenheid van het bezoek van Donald Trump. De MAGA-crowd reageerde, zoals verwacht, woedend. En daarom kwam de krant met een uitdaging voor de Trump-aanhangers: vertel ons welk deel van de kop feitelijk onjuist is. We wachten af…