Op de koffie in politiek Den Haag Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Met de koffie is het in ons land... geen zuivere koffie. Café is Frans voor koffie. Maar de omzet in onze cafés bestaat in hoofdzaak uit alcohol. Coffee is Engels voor koffie. Maar in een coffeeshop bij ons draait het om wiet. En vraag je in een 'doodgewoon ' restaurant naar koffie, dan spreekt de serveerster plotseling enkel Italiaans: “Espresso? Cappucino? Café Macchiato?”

'Op de koffie komen' hád al een negatieve klank. Helaas, sinds de vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen besloten telkens aan het begin van de parlementaire week, samen een kopje koffie te gaan drinken in de Beschermde Kamer van Geert Wilders, is die negatieve klank alleen maar erger geworden. Zie ze daar zitten...

Allereerst de gastheer: Geert Wilders, de Asperge van Venlo, Nijdig Nijntje. Dan zijn trouwe vazal, Boerenmevrouw Caroline, een gezworen liefhebster van Ierse pubs. En dat is haar aan te zien. Tegenover Wilders zit het Pratend Jurkje van de VVD, mevrouw Pinokkio 'van nareis na nareis'. Gedrieën zitten ze te wachten op nummer vier, Pieter Omtzigt. Vergeefs. Hij komt niet. Hij heeft zojuist gemeld dat hij het te druk heeft met zijn burn-out...

“Ik kan er niet om treuren”, zegt Geert Wilders: “Die huilebalk! Die kunnen we missen als kiespijn. En die partij van hem, het NSC! Zoveel is zeker, die vreet ik van nu af aan helemaal leeg. En... Dames, pas maar op, dat ik dat met jullie partijen ook niet doe!” En Geert richtte een hongerige wolvenblik op de twee dames. Alsof ze Roodkapjes...

(Tot voor kort was de Leeuw ons vaderlands symbool. Denk maar aan de Oranje Leeuwen & de Oranje Leeuwinnen. Nu is de wolf ons nationale troeteldier. Dus binnenkort wordt het in de voetbalsport: de Oranje Wolven & de Oranje Wolvinnen. Wen er maar aan!)

Nu wordt er schuchter op de deur geklopt. Het is... Dick Schoof. “Ik heb een groot probleem, meneer Wilders, mag ik dat aan u voorleggen?”

Geert Wilders: “Schoof, kom nu niet alwéér aandragen met Agema en de private equity in de zorg! Of met Madbike Barry Fatlener! Of met dat Landbouwvrouwtje Wiersma. Wat mij betreft injecteert ze heel het Malieveld met veestront. Prima! Houdt her gelijk op met al dat gedemonstreer aldaar. En Marjolein Faber doet goed werk. Laten die asielzoekers maar lekker slapen in het raaigras van Ter Apel! Als raaigras goed is voor onze koeien, dan is dat vast en zeker ook goed voor hun soort!”

“Nee, meneer Wilders, dat is het allemaal niet. Maar ik heb ene Van Weel als minister van Veiligheid en Justitie op mijn dak geschoven gekregen en nu blijkt... die man is volkomen onkundig inzake het recht, in het bijzonder het staatsrecht. Die man doet uitspraken over het demonstratierecht, die nogal wat commotie verwekken.”

Geert: “Prima uitspraken zijn dat, Schoof! Het demonstratierecht moet aan de ketting. Want van dat demonstratierecht kunnen we nog veel last krijgen!”

“Meneer Wilders, het punt is... die Van Weel, die gaat helemaal niet over het demonstratierecht!!! Demonstratierecht valt niet onder Veiligheid & Justitie, maar onder Binnenlandse Zaken. Dat wist ik overigens ook niet, want ik heb evenmin verstand van (staats)recht. Van Weel is een marineofficier en ik ben een Schoof. Dus wat wil je? Maar nu zit op Binnenlandse Zaken mevrouw Judith Uitermark (NSC). Zij is een oud-rechter, dus die heeft wél weet van recht en die is woedend. Binnenlandse zaken is de hoeder van de Grondwet, en dáár valt het demonstratierecht onder. Van Weel moet in het openbaar erkennen, vindt zij, dat hij over het demonstratierecht niets te vertellen heeft en dat het háár zaak is!”

Geert: “Schoof, wat ben toch een slappe schoof! De Grondwet, dat is het stuk papier waar ik mijn kont mee afveeg, alvorens jij die mag kussen. Ja, lomp, inderdaad, maar zie deze narrige quote maar als typisch Venlose carnavalshumor. Wen er maar aan! Ik heb over die staatsrechtelijke blunder van Van Weel nergens ook maar iets gezien, niet in De Telegraaf en ook niet op de social media. Sterker, ook in de Tweede Kamer is het geen Kamerlid opgevallen. Schoof, dat pakt toch alleen maar goed voor ons uit, dat het vandaag de dag aan zelfs de meest elementaire kennis inzake het Staatsrecht ontbreekt, zowel in de politiek als in de journalistiek! Dus die Van Weel-blunder blijven we gewoon doodzwijgen. Die Uitermark, dat is er een van Omtzigt, die draait wel bij. Het is een kwestie van niets. Het gaat vanzelf over. Zo meteen is het Prinsjesdag. Dat zuigt alle aandacht op. En nu, Schoof, mijn Beschermde Koffiekamer uit! De koffie wordt koud. Wij gaan een potje toepen!”

En Geert vervolgens tot de Boerenmevrouw: “Jij hebt naar de pers gelekt dat we hier zitten te klaverjassen, als Pieter Omtzigt er niet is. Caroline, als je lekt, doe het dan goed! Ik ben een Limburger en onder mijn bekwame leiding zitten jullie hier te... toepen! Caroline, Limburgers klaverjassen niet, Limburgers t o e p e n!”