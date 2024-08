Oostenrijkse veiligheidsdiensten voorkomen aanslag op concert Taylor Swift Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 314 keer bekeken • bewaren

De Oostenrijkse veiligheidsdiensten hebben een bloedbad weten te voorkomen dat enkele geradicaliseerde tieners wilden aanrichten bij een concert van de Amerikaanse superster Taylor Swift in Wenen. Na een tip van Amerikaanse veiligheidsdiensten, die twijfelden of de plannen wel serieus waren, werden drie personen opgepakt. Toen werd duidelijk dat er sprake was van een zeer reële dreiging. Bij huiszoeking werden onder meer materialen aangetroffen om explosieven te maken en bleek dat daar ook reeds mee geëxperimenteerd was.

De 19-jarige hoofdverdachte is via internet in hoog tempo geradicaliseerd en gerekruteerd door ISIS-K, de Afghaanse tak van de terreurorganisatie die in het vorig decennium verantwoordelijk was voor een golf van aanslagen in Europa.

De verdachte was al vergevorderd met het bouwen van een bom in zijn werkplaats. De politie heeft daar ontstekers en andere apparaten in beslag genomen, maar ook IS-propaganda, 21.000 euro aan vals geld, stoffen die lijken op anabole steroïden, en een blauw licht zoals de politie dit gebruikt.Een tweede verdachte, een 17-jarige jongen, was woensdag al in het Ernst Happel Stadion geïnfiltreerd als werknemer van een bedrijf dat het concert mogelijk maakte: zo’n 20.000 Swift-fans zouden zich daar donderdag verzamelen voor haar (nu afgelaste) concert. De politie heeft geen andere verdachten op het oog, maar constateerde dat de twee geholpen werden door een netwerk. „IS is terug” van weggeweest, verklaarde Haijawi-Pirchner. „De hoofdverdachten werden geholpen vanuit het buitenland.”

De hoofdverdachte heeft inmiddels bekend dat hij een groot aantal mensen wilde ombrengen. De concerten van Taylor Swift zijn geannuleerd. De teleurstelling is groot onder de fans maar begrip overheerst. In 2017 werd er door islamisten een aanslag gepleegd op bezoekers van een concert van Ariana Grande, een andere ster die veel jonge meiden en vrouwen trekt. Daarbij werden 22 mensen vermoord.