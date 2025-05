Oostenrijkse JJ wint Eurovisie Songfestival Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

In buurland Zwitserland heeft de Oostenrijkse JJ het Eurovisie Songfestival gewonnen. De countertenor vertolkte het nummer Wasted Love waarbij hij zijn bijzondere vocale kwaliteiten ruimschoots kon laten horen.

Nederland, dat bij de jurypunten nog in de top 5 stond, eindigde op de twaalfde plaats vanwege een teleurstellende oogst aan televoting-punten. PVV-leider Geert Wilders had via X steun uitgesproken voor Israël onder zijn internationale aanhang. Nederlandse kijkers gaven het maximum aantal punten (12) aan Israël. Voor zijn eigen land deed Wilders geen oproep. Nederland werd vertegenwoordigd door Claude, die ooit als asielkind arriveerde en zich een weg naar de top wist te zingen.

Israël werd tweede door het enorme aantal televoting-punten. Bij de jury kwam de zeer omstreden deelnemer niet verder dan de 14e plaats, ondanks de 5 punten van de Nederlandse jury. Het land, dat onder het zingen door bezig is de Palestijnse bevolking uit te roeien, heeft een internationale marketingcampagne gevoerd waarin mensen opgeroepen werden 20 keer te stemmen. Het land wist twaalf televoting-punten te oogsten in Nederland, Azerbeidzjan (waarvan de jury als enige 12 punten toekende), België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en met de internationale stemmen. Geen enkel ander land slaagde er in de verste verten in zoveel punten te behalen. De grootste fans van Nederland wonen in Griekenland en IJsland, die ieder 6 punten toekenden.

Tegenstanders van Israël boycotten het festival veelal en er was geen duidelijke tegenkandidaat om op te stemmen. De organisatie had alle vormen van protest en kritiek verboden. Zo werd Spanje bedreigd omdat de presentatoren in de halve finale aandacht vroegen voor de slachtoffers die Israël maakt. In Bazel werd buiten het complex gedemonstreerd tegen de Israëlische oorlogsmisdaden. Binnen werden enkele activisten opgepakt die tijdens het optreden van Israël protesteerden.