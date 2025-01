Oostenrijkse Europarlementariër roept op tot waakzaamheid voor extreemrechts na Hitlergroet Musk Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 253 keer bekeken • bewaren

De Oostenrijkse Europarlementariër Thomas Waitz (De Groenen) heeft in Brussel een stevige waarschuwing afgegeven voor de snelle opkomst van extreemrechts, niet alleen in Europa, maar ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Als voorbeeld noemt hij de Hitlergroet die Elon Musk uitbracht op het inauguratiefeestje van Donald Trump. Een handgebaar dat in Oostenrijk helaas maar al te bekend is.

Om het gevaar van opkomend extreemrechts te benadrukken, neemt hij als voorbeeld de Oostenrijkse partij FPÖ, de grootste partij in het parlement die nu een regering mag gaan vormen. De partij barst uit zijn voegen van de letterlijke neonazi's en waarvan partijleider Herbert Kickl de titel Volkskanzler weer in het leven wil roepen. Het is ook die titel die Adolf Hitler voerde, voor hij zichzelf omdoopte tot Führer. Waitz roept de pro-democratische partijen in Europa op samen te werken, ongeacht hun onderlinge verschillen, om ervoor te waken dat de democratie in Europa omver wordt gemarcheerd door extreemrechts.