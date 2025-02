Oostenrijk krijgt fascistenvrije regering Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 417 keer bekeken • bewaren

Wat rechtse democratische partijen in Nederland niet wilden is in Oostenrijk wel gelukt: een regering vormen zonder ultrarechts. Na vijf maanden onderhandelen hebben de conservatieve ÖVP, de sociaaldemocratische SPÖ en de liberale Neos een regeerakkoord gesloten. Het is de langste formatie uit de Oostenrijkse geschiedenis. Het is ook de eerste keer dat er een kabinet komt dat bestaat uit drie partijen.

In september werden de verkiezingen gewonnen door de ultrarechtse FPÖ die bijna 29 procent van de stemmen haalde. Dat leidde tot grote zorgen, niet alleen omdat de partij eerder betrokken was bij een Russisch omkoopschandaal maar ook omdat die in handen is gevallen van Herbert Kickl, een politicus die niet vies is van nazi-gedachtengoed.

De FPÖ kreeg de krans een kabinet te vormen maar slaagde er niet in de ÖVP te overtuigen. Nu zijn de drie democratische partijen het wel eens geworden, al is er nog twijfel over de positie van de kleinste partij Neos. Onverwantwoordelijke leden van die rechtse partij zouden roet in het eten kunnen gooien op het congres waar het akkoord goedgekeurd moet worden.

"Nadat eerdere onderhandelingen tussen deze partijen waren geklapt, was de conclusie dat de middenpartijen hun onderlinge verschillen niet opzij konden zetten om een regering met de radicaal-rechtse FPÖ te verhinderen. Onder die druk is het nu dus alsnog gelukt. Het alternatief was nieuwe verkiezingen en volgens peilingen zou de FPÖ dan alleen maar verder kunnen groeien. Die druk zal ook de lijm moeten zijn die deze regering, voor het eerst een coalitie van drie partijen, bij elkaar houdt.