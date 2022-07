Oostenrijk geschokt door dood van arts die zwaar bedreigd werd door corona-ontkenners Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 373 keer bekeken • bewaren

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft met afschuw gereageerd op de dood van huisarts Lisa-Maria Kellermayr. Zij zag zich een maand geleden gedwongen haar praktijk te sluiten wegens aanhoudende bedreigingen door corona-ontkenners, anti-vaxxers en uit extreemrechtse kringen. "Laat ons een einde maken aan deze intimidatie en angst. Er is geen plek voor haat en intolerantie in Oostenrijk. Laat ons een manier vinden om vreedzaam samen te leven," aldus de president. Naar verluidt heeft de arts zelf een einde aan haar leven gemaakt.

Kellermayr, die in het openbaar pleitte voor vaccinatie omdat het mensen bescherming biedt, heeft eerder verklaard dat ze meer dan 100.000 euro uit had moeten uitgeven aan beveiligingsmaatregelen. Ze verweet de politie weinig tot niets te doen en verklaarde dat ze na zeven maanden lang bedreigingen te hebben ontvangen geen perspectief meer had voor voortzetting van haar praktijk onder "normale omstandigheden". Iedere onbekende patiënt die zich in haar spreekkamer meldde kon het immers op haar leven voorzien hebben. Die spanning was ondragelijk.

Afgelopen woensdag verstuurde ze haar laatste tweets, waarin ze onder meer het opstappen eiste van de minister van Volksgezondheid: "Ik kreeg ooit de vraag van een journalist wat ik graag zou willen van de huidige minister van Volksgezondheid @johannes_rauch . Antwoord: Een competente opvolger. #ruecktrittrauch

Kellermayr leefde en werkte op het platteland in het conservatieve noordoosten van het land. De politie daar verwierp de kritiek van de arts en stelde notabene dat ze zelf nadrukkelijk het publieke debat zocht. Online wordt haar dood toegejuicht door corona-ontkenners en andere haters.

In juni sloot de Oostenrijkse justitie een strafrechtelijk onderzoek af naar een Duitser die de dokter bedreigd zou hebben. Volgens justitie was de vervolging een zaak voor de Duitse autoriteiten. Er loopt nog wel onderzoek naar de bedreigingen. Ook komt er vermoedelijk een onderzoek naar het handelen van de politie, of liever gezegd het gebrek daaraan.

Maandag wordt er een wake gehouden in Wenen.