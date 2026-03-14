Oorlogszuchtige VS verwijdert vredessymbool van officiële herdenkingsmunt

De Amerikaanse overheid wordt steeds oorlogszuchtiger en wil ook dat de wereld dat weet. Zo heeft de Munt, de instelling die de muntstukken slaat, een olijftak verwijderd van de officiële herdenkingsmunt voor het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten. Op de 10 cent munt prijkt nu een arend, symbool van de Amerikaanse staat, die in zijn linkerklauw een bundel pijlen heeft maar niets meer draagt in zijn rechterklauw terwijl daar een olijftak, het symbool van vrede, hoort te zijn.

Voor een natie waarvan de stichtingssymbolen zorgvuldig zijn ontworpen rond het evenwicht tussen vrede en oorlog, is die weglating moeilijk als toeval te beschouwen. (...) De Amerikaanse Munt markeert het jubileum met een ingrijpende herontwerp van de munten, iets wat sinds het 200-jarig bestaan ​​van 1976 niet meer is gedaan. De door het Congres goedgekeurde wijziging betreft de munten van 10 cent, 25 cent, 50 cent, 1 cent en 1 dollar, die allemaal de jaartallen 1776–2026 dragen. De olijftak is al 250 jaar een vast onderdeel van de Amerikaanse iconografie – de afwezigheid ervan op de munt die juist die jubileum markeert, is een merkwaardige, zo niet veelzeggende, keuze.

De olijftak is niet zo maar een attribuut schrijft Fortune, het is een symbool voor de waarden van het land. Het historsiche ontwerp bestaat uit zorgvuldige keuzes die de houding van het land symboliseren: de VS is altijd paraat maar geeft de voorkeur aan vrede boven oorlog.

Het weglaten van de olijftak van de munt is niet zomaar een ontwerpkeuze: het is een cultureel signaal. De grondleggers van de Verenigde Staten besteedden zes jaar aan het perfectioneren van de balans tussen vrede en oorlog op het Grootzegel. Het weglaten van de helft van die vergelijking, op een munt die bedoeld is om hun nalatenschap te vieren, en vooral 250 jaar nadat ze vochten voor "Vrijheid boven Tirannie", zegt iets over hoe de helft van het land zich momenteel voelt.