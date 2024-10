Oorlogszuchtige campagnevideo Trump misbruikt Nederlandse artiesten André Rieu en Emma Kok Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 231 keer bekeken • bewaren

De miljardair Elon Musk, trouw bondgenoot van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump, heeft via zijn platform een uiterst agressieve propagandavideo verspreid waarin de Nederlandse artiesten André Rieu en Emma Kok tegen hun wil figureren. De 16-jarige Kok legt in een verklaring op Instagram uit dat ze niets met de video te maken heeft en dat de beelden van een al ouder concert zonder toestemming zijn gebruikt. Ze maakt duidelijk dat ze zich distantieert van de clip en de daarin verwerkte boodschap.

Pierre Rieu, zoon en woordvoerder van André Rieu, verklaart tegenover het AD de video 'afschuwelijk' te vinden en de teksten die gebruikt worden 'vreselijk en gewelddadig'. Rieu, wereldwijd de succesvolste Nederlandse artiest, onderneemt geen stappen en hoopt dat de video snel raakt ondergesneeuwd. Musk, de rijkste man ter wereld, is een fervent supporter van de campagne van Trump. In ruil is hem een belangrijke post in een eventuele nieuwe regering van Trump toegezegd.

Met nog amper een week te gaan voordat de stembussen in de VS sluiten wordt de campagne van de wraakzuchtige Trump steeds naarder. Zondag maakte op een campagnebijeenkomst van Trump racistische opmerkingen over Puerto Ricanen. Het eiland in de Caribische Zee werd eind 19e door de VS veroverd en tot Amerikaans grondgebied verklaard. De inwoners hebben bij de presidentsverkiezingen echter geen stemrecht. In de VS wonen wel veel stemgrechtigde burgers die banden hebben met het eiland.

In reactie heeft de Amerikaanse superster Bad Bunny, zelf Puerto Ricaan, zich nu achter Harris geschaard. Ook Ricky Martin en Jennifer Lopez hebben verklaard Harris te steunen. De campagne van Trump heeft zich inmiddels gedistantieerd van het campagneoptreden.