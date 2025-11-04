Oorlogsmisdadiger Dick Cheney ontloopt veroordeling voor massamoord en marteling Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 429 keer bekeken • bewaren

Dick Cheney, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten onder George W. Bush, is op 84-jarige leeftijd overleden.

Cheney's politieke carrière begon als congreslid voor Wyoming, vervolgens werd hij stafchef van het Witte Huis onder president Gerald Ford, minister van Defensie onder Bush senior, en spendeerde uiteindelijk acht jaar onder diens zoon George W. als een van de machtigste vicepresidenten die Amerika ooit kende. Zijn invloed op het Amerikaanse buitenlandbeleid na 11 september 2001 was ongekend.

Cheney was een van de grote aanjagers van de illegale invasie in Irak in 2003. Hij loog glashard over het gevaar van massavernietigingswapens die nooit werden gevonden, en banden tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda die niet bleken te bestaan. De illegale invasie van Irak resulteerde in jaren van chaos, honderdduizenden doden, ontelbare gewonden en een regio die tot op de dag van vandaag ontregeld is.