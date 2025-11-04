Oorlogsmisdadiger Dick Cheney ontloopt veroordeling voor massamoord en marteling

Dick Cheney, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten onder George W. Bush, is op 84-jarige leeftijd overleden.
Cheney's politieke carrière begon als congreslid voor Wyoming, vervolgens werd hij stafchef van het Witte Huis onder president Gerald Ford, minister van Defensie onder Bush senior, en spendeerde uiteindelijk acht jaar onder diens zoon George W. als een van de machtigste vicepresidenten die Amerika ooit kende. Zijn invloed op het Amerikaanse buitenlandbeleid na 11 september 2001 was ongekend.
Cheney was een van de grote aanjagers van de illegale invasie in Irak in 2003. Hij loog glashard over het gevaar van massavernietigingswapens die nooit werden gevonden, en banden tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda die niet bleken te bestaan. De illegale invasie van Irak resulteerde in jaren van chaos, honderdduizenden doden, ontelbare gewonden en een regio die tot op de dag van vandaag ontregeld is.
Weinig politici hebben zo openlijk de verdediging van marteling op zich genomen, waaronder het beruchte waterboarden. "Ik zou het zo weer doen," zei hij jaren na zijn laatste ambtstermijn. Ook de detentie van vermeende "terroristen" in Guantanamo Bay die daar jaren werden vastgehouden zonder ook maar enige vorm van proces, dragen de vingerafdrukken van Cheney. Hetzelfde geldt voor de mishandelingen in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis waarvan de foto's de wereld overgingen, en de Patriot Act, de verstrekkende massasurveillance van Amerikanen "verdacht van terrorisme" die zonder goedkeuring van het Congres kon worden ingezet.
dick cheney, oorlogsmisdaden
