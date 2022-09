Oorlogsmisdadiger Boere krijgt levenslang Nieuws • 23-03-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Oud-SS'er veroordeeld voor moord op drie Nederlanders in 1944. Advocaten gaan in beroep

De Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boere is voor de rechtbank in Aken veroordeeld tot levenslang voor de moord op drie Nederlanders in 1944.

De advocaten van de 88-jarige oud SS’er hebben aangekondigd dat ze in hoger beroep zullen gaan. Tot die tijd blijft Boere op vrije voeten.

Boere heeft de moorden al bekend, maar zegt dat hij alleen maar bevelen opvolgde, omdat het hem anders zelf zijn leven zou kosten.

Dolf Bicknese is blij met de veroordeling tot levenslang van Heinrich Boere, de moordenaar van zijn vader Frits. Dit meldt Trouw

