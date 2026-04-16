Oorlogsmisdaden: Israël vernietigt complete dorpen en steden in Libanon naar 'model van Gaza'

Israël vernietigt stelselmatig complete dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Dat blijkt uit satellietbeelden en geverifieerde video's van BBC Verify. Het internationaal humanitair recht verbiedt de vernietiging van burgergebouwen en -infrastructuur, tenzij er sprake is van aantoonbare militaire noodzaak. Internationale rechtexperts stellen dan ook dat deze systematische verwoesting neerkomt op het plegen van oorlogsmisdaden.

BBC Verify documenteerde in minstens zeven grensplaatsen gecontroleerde Israelische springstofsessies. Ook zet het leger bulldozers in. Alleen al in het dorp Aita al-Shaab zijn meer dan 460 gebouwen gesloopt, voornamelijk woningen. In Taybeh, op vier kilometer van de grens, zijn ruim vierhonderd gebouwen verwoest, waaronder een moskee. In de kustplaats Naqoura werd ook ook het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht UNIFIL getroffen.

De extreemrechtse Israëlische minister van Defensie Israel Katz gaf op 22 maart opdracht de vernieling van Libanese woningen te versnellen, naar eigen zeggen gebaseerd op het "model in Gaza". Israël zegt een veiligheidsbuffer te willen creëren tot aan de Litanirivier, een zone die circa tien procent van het Libanese grondgebied beslaat. Inmiddels zijn meer dan 1,2 miljoen Libanezen ontheemd geraakt. Het Israëlische leger zegt te handelen volgens het oorlogsrecht en zich alleen op de militaire infrastructuur van Hezbollah te richten, maar levert daarvoor zoals gewoonlijk geen enkel bewijs.

Een brug over de Litanirivier werd donderdag door Israëlische bombardementen compleet vernietigd. De brug vormt een cruciale verbinding tussen het zuiden en de rest van Libanon. Volgens staatspersbureau NNA kan de brug niet meer gerepareerd worden. Donderdag zouden er volgens berichten uit Washington ook overleggen plaatsvinden tussen Israël en Libanon, tenminste, dat is wat Donald Trump beweerde. De regering in Libanon zegt van niets te weten.

