Oorlogsmisdaden: Israël gebruikt witte fosfor boven woongebieden Libanon

Israël heeft tijdens zijn aanval op zuidelijk Libanon witte fosfor ingezet boven woongebieden, zo concludeert Human Rights Watch na het verifiëren en geolocaliseren van beelden uit de zuidelijke Libanese stad Yohmor. Dat schrijft The Guardian. Ahmad Beydoun, architect en promovendus aan de TU Delft, documenteerde bijna 250 gevallen van het gebruik van de hoogst brandbare stof tussen oktober 2023 en november 2024. Bijna veertig procent van die gevallen vond plaats boven woonwijken.

Witte fosfor is een chemische stof die bij contact met zuurstof ontbrandt op temperaturen tot 800 graden Celsius. Hoewel het gebruik ervan altijd omstreden is, is volgens het internationaal recht gebruik toegestaan bij militaire inzet als bijvoorbeeld rookgordijn of terreinmarkering. Gebruik boven burgerbevolking is volgens het internationaal humanitair recht verboden omdat het willekeurig slachtoffers maakt met ernstige brandwonden en een pijnlijke dood tot gevolg. Het Libanese onderzoeksbureau Public Works Studio stelde vast dat ruim tweeduizend hectare Libanees land door Israël is afgebrand met witte fosfot, waaronder ook uitgestrekte bos- en landbouwgebieden.

Beydoun denkt dat Israël de stof vooral inzet om velden kaal te branden, zodat strijders van Hezbollah zich niet kunnen verschuilen. Maar het middel heeft ook langdurige gevolgen: fosfordeeltjes kunnen verborgen in de grond blijven en spontaan ontbranden wanneer boeren hun land bewerken. Bovendien verzadigt herhaaldelijk gebruik de bodem met fosforzuur en zware metalen zoals cadmium en lood, met schadelijke gevolgen voor de vruchtbaarheid van de grond.

