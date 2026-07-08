Oorlogsmarketing 3.0 Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 1167 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Drie vrolijk subtiele stappen richting Armageddon

Kraaiend van genot berichtte de firma Intelic vorige week het “monumentale wapenfeit” van hun deal met onze overheid aangaande het gesmeedde ‘strategische partnership’. In gewone mensentaal: Een private partij komt jubelend klaar op het feit dat zij een overeenkomst is aangegaan met de Nederlandse overheid op het gebied van verregaande defensie-bemoeienis.

Niet alleen ramt men zich op de borst voor eigen bekwaamheid; “As Draghi already pointed out in 2024; EU fragmentation is one of our core security challenges. And we are here to fix That”. Waren wij niet zeker van een Hollandse zakenpartner dan zouden wij dergelijk lyrisch taalgebruik gemakkelijk verwarren met dat van een brutale Amerikaanse multinational. Op enige bescheidenheid kunnen we deze club ook al niet betrappen.

Amicaal, familiair (we mogen toch hopen dat oprichter Maurits Korthals Altes een niet al te direct lijntje met oud minister van justitie Frits Korthals Altes heeft om oneigenlijke aquisitie etc.) besluit het tekstje gezellig joviaal met: “Derk Boswijk, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, bedankt voor het vertrouwen, wij zullen blijven bouwen aan een sterker Nederland, in een sterker Europa”.

Wie de site van deze glamourboys bezoekt ziet drie jonge ondernemers, met/zonder overhemd, waarvan éen zelfs in casual t-shirtje als betrof het hier de site van een lokaal sportschooltje. Vertrouwenwekkend? Niet echt. Stukje Brutaal Nederlands bravoure-ondernemerschap? Dat zeker!

De ambities van Intelic reiken overigens ver over de grens, en niet alleen die van enige ingetogen bescheidenheid (“Our destiny is larger than defense-only. We will build a dual-use capable company across borders and industry, that excels at embedding deep domain expertise in mission-oriented software for robotics”), dus hoe gelukkig defensie, en wij allen, met deze ‘historische deal’ moeten zijn staat nog te bezien… (Wordt de overheid straks partner in wapenleverantie aan de vijand? Een onzalig idee.)

Mijn energieleverancier verhoogt ondertussen zijn tarieven en vat de redenen daarvan bondig samen:” De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten hebben invloed op de energiemarkt, omdat een belangrijk deel van de wereldwijde olie-en gasstromen uit deze regio komt”.

Van het intellect van de klant heeft men bij deze firma een blijkbaar niet al te hoge pet op. Krantenlezers verwacht men schijnbaar niet onder de clientèle. De oorlogen in die regio zijn al decennia aan de gang maar nimmer deelde een energiebedrijf mij in elk geval zo brutaal, frank en vrij de beweegredenen om zijn prijsverhogingen te billijken.

‘Geachte klant, zoals u uit de media heeft vernomen speelt hier momenteel een burgeroorlog. De cacaoprijzen zijn daarmee drastisch gestegen. Deze moeten wij helaas doorberekenen in de prijs van uw chocoladereep. Voor meer info, zie onze site’… meer van dergelijke aanmatigende onzin staat ons ongetwijfeld te wachten in het huidig tijdsgewricht.

En sinds wanneer gebruiken bedrijven nieuwsfeiten om zich het begrip en de sympathie van de klant te doen verwerven? Van een buitengewoon bot, cynisch commercialisme getuigt ook de slotzin:“Wat de situatie in het Midden-Oosten voor uw energiecontract betekent hangt af van het type contract dat u heeft”. Deze stupide formulering schiet niet alleen totaal door in zijn koppeling op leverancier-/klantniveau, het getuigt tevens van een beschamend, nivellerend standpunt aangaande een wereldcrisis!

NEE fa. ENECO!, de situatie in het Midden-Oosten treft de totale wereldbevolking op precies dezelfde desastreuze wijze en daar hebben uw contractconceptjes geen enkele invloed op. Enige terughoudendheid lijkt meer op z’n plaats dan dergelijke, schandelijke paniekmarketing.

In de bioscoopreclame zijn we inmiddels voorbij de slogan: ‘Wil jij een échte baan van betekenis. De nieuwste luidt:‘Dit is jouw tijd. Kom ervoor op. Tijd voor defensie!’. Inmiddels zien we jonge militairen op volle sterkte in actie onder de dreigende voice-over die ons meldt dat “Vrijheid niet langer vanzelfsprekend is” en dat “Wat van jou is, dat alleen blijft zolang iemand het beschermt”.

Een subtiel tandje hoger gedraaide ‘warmonging’ van de eerste orde.

‘Ophitsing’ en ‘warm maken’ voor een mogelijk conflict roept vooral herinneringen op aan eind dertiger jaren die geheel gerestyled uw onbewustzijn worden ingeduwd.

De schandelijke oorlogspropagandamachine draait op volle toeren en het reclamebureau die deze vette order heeft binnengehaald heeft ongetwijfeld al een campagne ontwikkeld die de komende tijd in diverse stadia van oorlogsdreiging zal worden uitgerold. U zij gewaarschuwd.

Gelijktijdig roept SIRE middels een eveneens zojuist gestarte campagne jonge mensen op meer met elkaar te praten (!) omdat veel Nederlanders “zich zorgen maken over de verharding in de samenleving”.

Het analfabetisme neemt toe, de verbaliteit neemt af (sinds 2005 jaarlijks 300 woorden per dag p.p. minder) en de sociaal schuwe Gen-Z weet zich nauwelijks meer een houding te geven binnen een normale huis-tuin-en-keuken-conversatie. Er is door SIRE zelfs een app ontwikkeld met ‘laagdrempelige gespreksstarters’.

Het getuigt uiteraard van een diep, gitzwart cynisme dat de overheid tegelijkertijd deze sociaalzwakke generatie onder de wapenen roept. Pleister op de wonde; Het zal in elk geval een snel gestreden oorlog zijn. Bij defensie zijn ze namelijk gek op ‘laagdrempelige gespreksstarters’, die noemt men daar ‘Bevelen’.

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