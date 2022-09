Oorlogskas Poetin gespekt door Russisch uranium dat via Rotterdam naar Duitsland gaat

10 sep. 2022 - 12:53

Dat we voor een groot deel afhankelijk zijn in Europa voor uranium uit of Rusland of Kazachstan, een vazalstaat van Poetin, die weer levert aan Rosatom, een Russisch bedrijf dat weer van de staat is, was al langer bekend. Zo spek je inderdaad de oorlogskas. Minder weliswaar dan met olie of gas. Bovendien is een kerncentrale een strategisch doelwit. Wat ook al langer bekend is. Kijk naar de grootste centrale in Europa die nu zeer in de belangstelling van de IAEA staat. Valt zoiets in vijandige handen kunnen er rare gebeuren. Een centrale kan je niet zomaar stilzetten of weer opstarten. Het heeft een lange bouwtijd en een zeer flink kostenplaatje. Een stoomgenerator, ook in kerncentrale, heeft een lage efficiency. Tussen de 35% en 50%. In GB heeft men het idee geopperd om nog een kerncentrale te bouwen. De huidige in aanbouw kost in inmiddels 30 miljard euro, is ver over de opleveringdatum heen. Verwachte opening in 2027. En zal zwaar gesubsidieerd moeten worden. Op de langere duur kan het een aanvulling zijn. De centrale in Borselle draagt voor 3% bij aan de energiemix. Zal een dure sluitpost blijven. Op de korte termijn (2030) geen oplossing. Waterstof kan een rol spelen als opslag of brandstof voor zware industrie als je het groen opwekt (aparte windparken). Zal ook een kleine rol spelen door de slechte efficiency (35% - 50%). Zon en wind zal de gangbare bron zijn. Naast opslag en een handelsplatform. Om het netwerk (vraag/aanbod/capaciteit) te balanceren.

3 Reacties