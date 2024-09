Oorlogscrimineel Poetin bombardeert weer school en ziekenhuis in Oekraïne Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Bij een raketaanval op de Oekraïense stad Poltava zijn zeker 41 mensen gedood. Dat meldt president Volodymyr Zelensky, die spreekt over minstens 180 gewonden. Twee raketten zijn neergekomen op een onderwijsinstelling en een ziekenhuis. De aanval is een van de dodelijkste sinds de uitbraak van de oorlog, ruim twee jaar geleden.

Zelensky zei in een videoboodschap dat de Russische strijdkrachten zeker twee ballistische raketten afvuurden op de stad, die in het noordoosten van Oekraïne ligt. "Een van de gebouwen van de onderwijsinstelling is gedeeltelijk vernield, veel mensen kwamen onder het puin terecht", zei Zelensky. "Alle nodige diensten zijn bezig met de reddingsoperatie."

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie sloegen de raketten in vlak nadat het luchtalarm klonk. Op dat moment waren veel mensen aan het vluchten richting de schuilkelders. Het is inmiddels een beproefde tactiek van het Russische invasieleger. Er worden twee raketsalvo's afgevuurd, na de eerste salvo klinkt het alarm en slaan mensen op de vlucht. Op dat moment slaat de tweede salvo in. Het ministerie van Defensie spreekt van een "barbaarse aanval".