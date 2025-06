Oorlog tegen 'woke' succesvol: Nederland stort naar beneden op wereldwijde ranglijst emancipatie Vandaag • leestijd 2 minuten • 1201 keer bekeken • bewaren

De oorlog die VVD-leider Dilan Yesilgöz en haar bondgenoten hebben verklaard aan 'woke' en andere vormen van streven naar sociale gelijkheid, verloopt voorspoedig. Behoorde Nederland ooit tot de top van de wereld als het ging om het streven naar gendergelijkheid, dit jaar is er sprake van een enorme daling. In de Global Gender Gap Index, die voor de 19e keer is opgesteld door het World Economic Forum en de graad van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 148 landen toont, is Nederland met maar liefst 15 plaatsen geduikeld naar de 43e plaats, ver onder Bangladesh (24) en net boven Burundi.

In een persbericht stelt het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA, onder leiding van prof. dr. Henk Volberda, dat meewerkte aan het onderzoek:

In Nederland is 75,6% van de genderkloof gedicht, een significante afname van 1,9% ten opzichte van vorig jaar. Nederland daalt met name op het gebied van politieke invloed. Op het gebied van economische participatie en kansengelijkheid blijft Nederland op een 74ste plaats staan met lichte verbeteringen op het gebied vrouwen met een managementfunctie en vrouwen in technische functies. ‘Maar die vallen in het niet bij de meer grote stappen die de Scandinavische landen en landen als het Verenigd Koninkrijk maken’, stelt Volberda. ‘De uitkomsten maken eens te meer duidelijk dat het emancipatiebeleid in Nederland moet worden herzien met nieuwe duidelijke doelstellingen. Nieuw emancipatiebeleid is nodig om Nederland in de top-10 te krijgen.’

Landen waar het wel goed gaat regelen onder meer dat mannen meer bijdragen aan de zorgtaken. Daarnaast wordt ook wettelijk meer werkt gemaakt van het realiseren van echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In Noorwegen bijvoorbeeld geldt de verplichting dat de top van beursgenoteerde bedrijven voor 40 procent uit vrouwen moet bestaan. Zo wordt de hardnekkige cultuur waar mannen elkaar baantjes toeschuiven doorbroken.

Die gelijkheid is ook ecomomisch noodzakelijk. In een door mannen gedomineerde maatschappij krijgt een groot deel van het talent geen kans. Volberda legt uit in het Parool:

“Er gaat veel menselijk kapitaal verloren. We zien dat vrouwen hoger opgeleid zijn dan mannen, maar minder vaak in hoge functies terechtkomen. Dat is eigenlijk verkwisting van talent en is economisch gezien heel jammer. Maar voor vrouwen zelf natuurlijk het allermeest. Tegelijk is het ieders goed recht om te bepalen of er voltijd of deeltijd wordt gewerkt. Ook op sociaaleconomisch vlak is de genderkloof niet bevordelijk. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat teams met evenredige man-vrouwverdeling − überhaupt diverse teams − over het algemeen beter presteren. Dit komt omdat diverse teams veel meer openstaan voor verandering en innovatie.”