Oorlog onvermijdelijk nu het luchtalarm wordt afgeschaft

Nu het luchtalarm wordt afgeschaft, weet Druktemaker Pieter Derks zeker dat het hier oorlog wordt. “Onze beleidsmakers hebben een neusje voor dit soort dingen. Net nadat de helft van onze IC-bedden was wegbezuinigd omdat we ze toch nooit gebruikten, brak er een pandemie uit. Net nadat er een heleboel opvanglocaties waren gesloten, kwamen er honderdduizend Oekraïners deze kant op.”

Het afschaffen van het luchtalarm past ook in een andere trend. “Het is ineens je eigen verantwoordelijkheid om gewaarschuwd te worden in noodsituaties”, constateert Derks. “Dat past bij hoe de afgelopen jaren talloze publieke voorzieningen naar de getver zijn geholpen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid.”