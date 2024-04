Oorlog in het woordenboek maar waar vind je pacifisme?

Oorlogje (o.), meestal in de verb., oorlogje spelen, spelen dat het oorlog is (m.n. als kinderspel)

Wat zegt de Dikke van Dale over oorlog? Dit woordenboek trekt er in mijn editie van 1995 maar liefst bijna twee volle pagina’s (zie blz. 2082, 2083 en 2084 ) voor uit. Het begint domweg met het woord oorlog en het eindigt met oorlogvoering, maar oorlogszwaard zou ik ook als laatste woord hebben geaccepteerd.

In tweede instantie formuleert Van Dale de oorlog als een strijd tussen twee of meer volkeren, vorsten of staten. Onder die omschrijving kun je de oorlog in Oekraïne en Gaza, die nu het nieuws domineren, vatten.

Vandaag de dag hoor of lees je in Nederland vrijwel niks meer over pacifisme en polemologie. Ik kom daar in deze serie wel later uitvoerig op terug. Geen woorden, maar daden.