Oorlog dreigt tussen Thailand en Cambodja

Het is de bloedigste militaire confrontatie tussen de twee buurlanden in meer dan een decennium. Die begon donderdag nadat woensdag vijf Thaise soldaten gewond raakten door een landmijn, het tweede incident in een week tijd. Dat leidde vervolgens tot schietpartijen tussen militairen waarbij beide landen de ander beschuldigen te zijn begonnen. Thailand beschuldigt Cambodja er ook van raketten en artillerie in te zetten, ook in burgergebieden. Een ziekenhuis in de Thaise provincie Surin werd door beschietingen geraakt. Zelf voerde Thailand inmiddels elf luchtaanvallen uit op Cambodjaanse militaire doelen.