Ook walvissen hebben behoefte aan een dagje wellness

Ook bultruggen hebben soms de behoefte aan een spa-dag. Dat is te zien op videobeelden van een onderzoekers van de Griffith University in Queensland, Australië. Bij hun jaarlijkse terugkeer vanuit de koude oceaan naar het warme water van de Gold Coast, blijken ze zich op een favoriete plek te verzamelen om zichzelf een lichaamsscrub te geven en bij te praten met hun walvisvrienden.

Dr. Olaf Meynecke, walvisonderzoeker aan de universiteit, was met collega’s onderwater aan het filmen om meer inzicht te krijgen in het gedrag van groepen bultruggen die het gebied gebruiken om uit te rusten, te baren en te socialiseren. De laatste twee jaar was een handvol walvissen uitgerust met sensoren en camera’s tijdens het migratieseizoen, aan het eind van het jaar. Daarop was te zien dat ze op hun rug en zij rond rolden.