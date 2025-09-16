Ook Spanje boycot Songfestival ‘zolang het bloedbad in Gaza voortduurt’

Na Ierland, Slovenië, IJsland en Nederland doet ook Spanje niet mee aan het Eurovisiesongfestival als Israël mag deelnemen en “zolang het bloedbad in Gaza voortduurt”. Dat heeft de raad van bestuur van de Spaanse publieke omroep RTVE dinsdag besloten.
VRT NWS duidt: “Het veto komt niet uit de lucht gevallen: Spanje dreigde er al langer mee, en sluit zich nu aan bij de Europese landen die de beslissing eerder al namen. (…) Het wordt daarmee het eerste land van de 'Big Five' (naast het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland) dat dit besluit neemt.”
Spanje is als groot land ook een van de grote geldschieters van het Songfestival. In het land bestaat veel steun voor de bevolking van Gaza. Tijdens de Vuelta protesteerden demonstranten recent nog veelvuldig tegen de deelname van het team Israel-Premier Tech.
Het Parool schrijft: “Volgens onbevestigde berichten zou de EBU de afgelopen dagen enkele voorstellen aan de Israëlische omroep KAN hebben gedaan om een officiële uitsluiting te vermijden. Zo zou een pauze van een jaar zijn aangeboden om de gemoederen te laten bedaren. Ook een deelname onder neutrale vlag zou op tafel zijn gekomen. De EBU ontkende overigens snel dat dergelijke voorstellen zijn gedaan.”
Meer over:actueel, genocide in gaza, spanje, eurovisie songfestival, boycot
