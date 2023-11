Ook Pieter Omtzigt haalt zijn neus op voor de rechtsstaat

Zo wijst de NOvA erop dat het hanteren van een migratiesaldo van maximaal 50.000 in strijd is met internationale wet- en regelgeving. Asielzoekers die bescherming nodig hebben, dreigen deze niet te krijgen door dit voorstel.

Bovendien komt door Omtzigts voorstellen het recht op gezinsleven, dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in gevaar. De NOvA is evenmin enthousiast over de door Omtzigt bepleitte invoering van een tweestatusstelsel voor asielzoekers.