Ook Nederland moet het weren van hulporganisaties door Israël veroordelen Opinie Vandaag

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Op dinsdag 30 december verscheen het bericht op de website van de NOS dat tientallen hulporganisaties vanaf 1 januari van Israël niet meer actief mogen zijn in Gaza en de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Vervolgens schrijf de NOS dat op de lijst, die door persbureau AP is gedeeld, onder meer de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen en War Child staan. Ook de internationale ngo's Oxfam Novib en Norwegian Refugee Council worden genoemd. Al deze organisaties zijn zeer kritisch geweest over de manier waarop Israël oorlog voerde in Gaza, aldus de NOS.

Verschillende landen veroordelen dit Israëlisch besluit, schrijft de NOS op 31 december. Ze wijzen op de gezamenlijk verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Japan, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië die het besluit "onaanvaardbaar" noemen. Ik vind dat Nederland zich hierbij dient aan te sluiten. De genoemde NGO’s zijn voor zover ik weet allen gerenommeerde hulporganisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbaren in de Palestijnse gebieden. Grootschalige humanitaire hulp in Gaza en de Westelijke Jordaanoever is erg hard nodig en zou eerder enorm opgeschaald dan afgeschaald dienen te worden.

De mensen in Gaza lijden nog steeds enorm. Ten eerste is er geen echte wapenstilstand. Nog altijd zijn er elke dag vele explosies te horen in Gaza volgens onze contactpersoon in Gaza. Zoveel dat Salama schrijft net voor kerstmis: “Unfortunately, several explosions occured in the early morning hours, but we are used to it.”

Sinds het staakt-het-vuren tot 17 december zijn volgens UNWRA, die het ministerie van Volksgezondheid in Gaza citeert, 394 Palestijnen gedood, 1075 gewond geraakt en 634 lichamen onder het puin vandaan gehaald. En dan is er nog het tekort aan medische zorg, eten en drinken. En de heftige regenval in Gaza en winterkou, waardoor de ontheemden door het water dienen te waden. Tenten die omver geblazen worden. Baby’s die sterven van de kou. Zoals UNICEF ook aangeeft na de dood van tenminste zes kinderen in Gaza vanwege de weersomstandigheden, hebben alle kinderen recht op opvang.

Het is te begrijpen dat de Israëlische regering en een groot deel van de Israëlische bevolking ernstig getraumatiseerd zijn geraakt door de gebeurtenissen op 7 oktober. Dat maakt echter niet van elke Palestijn een terrorist. De meeste Palestijnen willen wat iedereen wil. In vrede leven, met genoeg te eten en een toekomst voor zijn of haar kinderen. Zo denk ik aan deze uitspraak van Salama: “All we wish and hope for is to live a dignified live, for my children to live dignified lives, to be successful people, and to contribute to good in the world.”

Ook de Palestijnen zijn ernstig getraumatiseerd door de oorlog sinds 7 oktober 2023. Zij dienen dan ook naast humanitaire hulp ook psychologische hulp te krijgen. Gaza dient weder opgebouwd te worden.

Verder vind ik het heftig dat er acht leden van Palestine Action in Britse gevangenissen in hongerstaking zijn gegaan. Greta Thunberg heeft zich in solidariteit met hen laten arresteren en is gelukkig weer vrijgelaten volgens Memo Middle East Monitor. Volgens RTL zijn de acht activisten van Palestine Action tussen de 20 en 31 jaar oud en gingen ze sinds begin november in hongerstaking. Zij worden volgens RTL vastgehouden in vijf verschillende Britse gevangenissen, vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de inbraak op de luchtmachtbasis en een soortgelijke actie bij het Britse hoofdkantoor van de Israëlische wapenfabrikant Elbit Systems in de zomer van 2024. Ik snap dat deze jonge mensen tegen genocide zijn en vind dat er alles aan gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat ze weer gaan eten. Ook zou er in de Nederlandse media meer aandacht voor hen moeten zijn vind ik. In Nederland werd op 30 december voor de Britse ambassade gedemonstreerd uit solidariteit met de hongerstakers in het Verenigd Koninkrijk.

Kortom, laten wij zorgen voor elkaar en de natuur. Het leven koesteren en zorgen voor de meest kwetsbaren. Dat 2026 een jaar vol vrede mag zijn. Voor: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

