Ook met het stikstofplan van de regering blijft de veehouderij veel te groot

19 jun. 2022 - 7:57

Die belangenbehartigers zijn al lang bij Staghouwer op de koffie geweest, iets met Quote 500 bedrijven? D66 heeft het in de provincies ook altijd over de boeg van innovaties gegooid, en daarmee de boerenwensen, de boeren dus in het zadel gehouden, evenals CDA en VVD. Ik laat het maar allemaal een beetje langs me af gaan. Het is precies zoals de politiek t.a.v. Israel en de Palestijnen. Ook daaraan is in 50 jaar niets veranderd. Ik ben pessimistisch. Intussen vergaan wij hier van de luchtverontreiniging of moet ik zeggen 'aan de luchtverontreiniging' door het gezonde boerenleven 'ten onder' , stoken wij onze barbecues op, porren onze houtkachels nog eens extra, terwijl wij ons storen aan het sigaretje dat de buurman rookt op zijn eigen balkonnetje. want aan die 'luchtverontreiniging' wil u niet blootgesteld worden, heeft u een broertje dood. De wereld staat op z'n kop, geld rules the world. Recht is er om ondermijnt te worden. Rechts is er om enkel de boeren te geven. De tijd van medelijden en samenwerking is van mij uit wel voorbij, daar trap ik niet meer in. Dat krijg je als je je hele leven als boer door de overheid gepamperd bent met een grote zak geld in de hand. Niet in de laatste plaats omdat je overal met je tengels in de politiek zit.. Van Europa tot op het kleinste niveau in Nederland.

