'Ook in Nederland loop je steeds meer gevaar'

'Niet alleen in de politiek is vrijheid van meningsuiting een groot goed, ook in kranten, columns, tv-programma’s en online', zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. 'Toch wordt het een steeds groter risico en leg je je hoofd op een hakblok. We vinden het allemaal heel normaal om iemand de huid vol te schelden als die een andere mening heeft dan jij en er wordt allang niet meer vanzelfsprekend ingegrepen als je online bedreigd wordt.'