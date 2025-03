Ook in Den Haag is een coalition of the willing nodig Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Het wordt tijd om PVV en BBB de deur uit te gooien

In de nacht van donderdag op vrijdag deed Rusland zware aanvallen op de energievoorziening van Oekraïne. Dat was deels om te laten zien dat ze in het Kremlin niet geïntimideerd raken van de Brusselse besluitvaardigheid en de 800 miljard die de lidstaten bij elkaar zullen brengen voor hun eigen defensie.

Teruggekeerd uit Brussel kreeg premier Schoof meteen gelazerstraal met zijn vicepremiers Mona Keijzer en Fleur Agema. Ze steunden hem en Europa niet. Ze maakten problemen, terwijl de nieuwste puinhopen in Oekraïne nog rookten. Keijzer en Agema zijn niet te spreken over het feit dat Schoof voor dit jaar drie en een half miljard steun heeft toegezegd aan de Oekraïne.

Het is zo langzamerhand tijd dat beide dames op Trumpiaanse wijze de deur uit worden gezet. Europa bevindt zich in de zwaarste internationale crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Onze vertrouwde bondgenoot de Verenigde Staten van Amerika is bezig van partij te wisselen. Het ziet er niet naar uit dat bidden en smeken veel zal opleveren behalve enig uitstel van executie. Wij hebben van doen met een wraakzuchtig man die overeenkomsten begint te vertonen met Big Brother uit Orwells 1984. Als hij deals sluit, dan zijn die op voet van ongelijkheid.

Wij kunnen het niet hebben dat coalitiepartners steeds weer stokken gooien tussen de benen van bewindslieden die zich inzetten voor de veiligheid van Nederland, nu de oude internationale verhoudingen op drift zijn geraakt.

Afgelopen zondag probeerden president Macron en premier Starmer een coalition of the willing te vormen om het hoofd te bieden aan de internationale crisis. Donderdag bleek dat alle Europese leiders de kant van deze coalitie kozen op Orban na. Zelfs Fico van Slowakije lag niet dwars.

Een dergelijke coalition of the willing hebben wij nu ook in Den Haag nodig zodat we de al dan niet gemaskerde Putinversteher op het zijspoor kunnen manoeuvreren waar ze horen. Een meerderheid zou voorlopig een rompkabinet Schoof kunnen steunen waarin de ministers van de PVV en de BBB zijn vervangen door onafhankelijke technocraten en leden van VVD dan wel NSC. Bijkomend voordeel: een stel ongeschikte bestuurders kan door vakbekwame lieden worden vervangen. De huidige oppositie houdt dit rompkabinet in het zadel tot er vorm is gegeven aan een veiligheidsbeleid op de lange termijn.

Ondertussen kan Nederland zich rustig voorbereiden op nieuwe verkiezingen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.