Ook Hezbollah mist een behoorlijke luchtverdediging

Komt dat door onverantwoordelijkheid of overmoed?

Het effect van de Israëlische luchtaanvallen op Libanon laat een opmerkelijke overeenkomst zien tussen Hamas en Hezbollah. Ook deze Sjiitische strijdorganisatie heeft niet geïnvesteerd in luchtverdediging. Van iets als een Iron Dome is geen sprake.

Ook een bescherming burgerbevolking is door Hezbollah blijkbaar niet georganiseerd, getuige de chaotische vlucht van de non-combattanten uit zuidelijk Libanon. Van enige organisatie of begeleiding lijkt geen sprake. Hele colonnes auto’s vol wanhopige mensen zijn vastgelopen op het matige Libanese wegennet waar al jaren niets aan is gedaan.

Dat komt door het failliet van de staat. De overheidsdiensten van Libanon functioneren nauwelijks nog. Het geld is niets meer waard. De regering functioneert niet en men slaagt er niet in een president te kiezen. Er zitten overigens ministers van Hezbollah in het kabinet. Dit falen van de officiële overheid is geen excuus voor Hezbollah omdat deze organisatie in de gebieden waar ze domineert, de touwtjes stevig in handen heeft en de inwoners strak onder controle weet te houden. Hezbollah is een staat in een staat.

Als de grote baas in de media verschijnt, zweert hij meestal wraak. Zijn strijders zullen hard terugslaan. Vervolgens verschijnen berichten over honderden raketten die zijn afgeschoten om vervolgens voor het allergrootste deel te worden neergehaald door Israëls Iron Dome.

Ook dat land heeft tienduizenden burgers uit de grensstreken zien vertrekken maar dat is kennelijk wel op een georganiseerde manier gebeurd.

De kracht van Israël zit hem niet alleen in het aanvalsvermogen van zijn strijdkrachten maar ook in zijn systemen om bevolking en infrastructuur tegen luchtaanvallen te beschermen.

Daarom kan der regering Netanyahu nu zulke enorme risico’s nemen. Ze weet dat de vijanden een soort sitting ducks zijn door hun eenzijdige focus op aanvalswapens maar dat ze zelf zowel zwaard als schild kan zijn.

De komende dagen zal Israël van vele kanten scherp veroordeeld worden om zijn agressieve aanpak in Libanon. Toornig zal men roepen dat het wel de zionisten zijn die de bommen gooien en dat ZIJ daarmee moeten ophouden.

Dat is ongetwijfeld het geval. Toch mogen we onze ogen niet sluiten voor de fouten van de andere partij. Het is frivool en onverantwoordelijk je niet van te voren te beschermen tegen aanvallen waarvan je weet dat ze zullen komen. Geen beschikking over voldoende technologie? De bondgenoten in Iran moeten toch de nodige bruikbare zaken kunnen leveren.

Over het algemeen houd ik niet van praatjes dat één bepaalde partij in de oorlog de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt. Dat beweren vijanden steevast over elkaar. Dat is flauwekul en uitgekauwde oorlogspropaganda.

Maar raar is dat gebrek aan aandacht voor de verdediging wel. En onverantwoordelijk. En misschien overmoedig. Ook Allah helpt die zichzelf helpen.

En uiteraard dient Europa Israël onder zware druk te zetten om in te stemmen met een wapenstilstand maar dat is wat anders.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

