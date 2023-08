Ook Gündogan keert niet terug in de Kamer

23 aug. 2023 - 10:13

''In een verklaring op X zegt ze de juridische strijd tegen Volt voort te zetten tot haar naam is gezuiverd.'' Veel succes toegewenst, maar weinig kans van slagen natuurlijk. Kijk maar eens naar PvdA Arib. Die is ook anoniem beschuldigd door dezelfde anonieme soort die daar makkelijk mee weg komt, met name in de populistische media. Natuurlijk kun je nog proberen bij de rechter genoegdoening te krijgen maar dan is de door anonieme soort gewenste schade al een feit. https://nos.nl/artikel/2446379-onderzoek-naar-oud-kamervoorzitter-arib-woedend-politieke-dolksteek